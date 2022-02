La Comisión de Desembalse prevé una dotación de 1.000 m³/ha si persiste la ausencia de precipitaciones

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acogido hoy la primera Comisión de Desembalse de 2022. En el transcurso de la convocatoria, el presidente del Organismo, Joaquín Páez, ha advertido de la necesidad de "ser conservadores y realistas en nuestras previsiones para la campaña de riego del 2002, año que ya es el quinto más seco de la serie histórica que maneja la CHG".

En este sentido, se ha recordado que, a día de hoy, la cuenca padece un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica. En este mismo periodo, las precipitaciones han sido un 46% inferior y los recursos embalsados han supuesto un 49¿2% menos que los almacenados de media en los últimos 25 años. A situación hidrológica se han sumado las previsiones meteorológicas arrojadas durante la Comisión, que prevé en un 95% una campaña sin precipitaciones y solo una posibilidad del 40% de que se desarrolle un año similar al de 2021, ya considerado un año seco.

En este contexto, la Comisión de Desembalse ha anunciado que, en el peor de los escenarios, en el que se contemple una ausencia total de precipitaciones, se maneja un desembalse de 450 hm³ para el Sistema de Regulación General. En el mismo contexto, la previsión de dotación se encontraría en torno a 1.000 m³/ha, un 83% menos de la dotación máxima cifrada en 6.000 m³/ha. Ante estos datos, la Confederación ha recordado que estas previsiones siempre se revisarán al alza - en caso de nuevos episodios de precipitaciones-, y nunca a la baja.

No obstante, también se ha remarcado que, una vez se aprueben definitivamente las dotaciones en la Comisión previa al inicio de la campaña -meses de abril o mayo- no se modificarán bajo ningún concepto los acuerdos aprobados en pro del principio de unidad para evitar agravios comparativos. Antes de finalizar, el presidente de la Confederación, Joaquín Páez ha apelado "a la colaboración, la implicación y la comprensión de todos los usuarios en esta situación tan complicada, especialmente de los regantes", a los que ha recordado la necesidad de respetar el condicionado de sus concesiones, lo que implica la imposibilidad de tomar agua procedente de los desembalses mientras no se cumplan los caudales ecológicos.

En la actualidad, el volumen embalsado en los 48 embalses de regulación de la cuenca asciende a 2.320 hm³ (28¿6% de la capacidad total de embalse), 960 hm³ menos que hace un año. A pesar de ello, continúa garantizado el suministro de agua a corto-medio plazo para el abastecimiento de la población.Desde la Asociación de Regantes de Andalucía ven insuficiente esta medida a tomar, y solicitan que sea 1.200 hectómetros por hectáreas.





SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES





Asaja Córdoba ha lamentado este jueves que los datos arrojados por el seguro de pastos ganaderos indiquen que "no hay sequía indemnizable en los pastos de algunas zonas del Valle de los Pedroches, donde existe el mayor número de ganadería de vacuno y ovino de la provincia, que está muy afectada".

En este sentido y en una nota, la organización agraria ha explicado que "el seguro recoge que, en noviembre y los primeros días de diciembre, los pastos estaban por debajo de la media, pero no indemnizables aún, y la sorpresa es que los últimos 20 días de diciembre consideran que la situación está por encima de la media", por lo que "no es que no sea indemnizable, sino que estiman que hay más pasto que en un año normal", lo que "no se comprende porque no ha existido precipitación alguna antes de esa fecha que hubieran permitido el desarrollo de los pastos".

Por ello, Asaja ha mostrado su "preocupación" ya que "la ganadería se encuentra en una situación de extrema gravedad" debido a la escasez de precipitaciones, lo que ha impedido que pueda crecer la hierba en el campo con normalidad, principal alimento para las vacas, las ovejas y los cerdos. A esto, hay que sumar que "hay que suministrar agua de forma externa en algunas explotaciones".

Muchos agricultores y ganaderos se están viendo desesperados ante la difícil situación que atraviesas y ahora además con una grave sequía.

