Los bomberos solo tardaron 3 minutos en llegar a la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Mezquita-Catedral de Córdoba avanza en su recuperación tras el incendio registrado el pasado viernes. Este lunes, la Junta de Andalucía aprobó las obras de emergencia, y la actividad en el entorno del monumento es constante. Esta mañana, el presidente del ICOMOS España, Juan Carlos Molina, ha visitado el templo para realizar una inspección técnica. Esta organización trabaja para promover la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio cultural en el país.

En declaraciones a COPE Andalucía, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha confirmado que las obras de emergencia ya cuentan con luz verde y que se actuará de forma inmediata para garantizar la seguridad de la zona afectada.

El portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha explicado a COPE que “los planes funcionaron” y que la respuesta ante la emergencia fue ejemplar: "Desde que saltó el aviso hasta que llegaron pasaron tres minutos, cuando en los simulacros lo teníamos medido en seis".

Actualmente, los trabajos se centran en la retirada de escombros, el apuntalamiento de la zona y la instalación de una cubierta provisional para evitar que la lluvia pueda dañar el interior. A partir de ahí, comenzarán las labores de conservación, que serán sufragadas íntegramente por el Cabildo.