Bellido espera que "en los próximos días" haya un acuerdo para las cuentas y desarrollar la base logística

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que "en los próximos días" haya un acuerdo para que "la ciudad tenga los presupuestos que merece y que todos los cordobeses puedan seguir avanzando en el proyecto de traer la base logística de Ejército de Tierra".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha asegurado que "se va a mantener el diálogo con todos los grupos sin excluir absolutamente a nadie", a tal efecto "con ánimo constructivo siempre".

Así, ha expuesto que "lo importante es sacar los proyectos de ciudad", apuntando en este caso a la base logística, "seguramente lo más importante en décadas", y ante ello ha dicho que le tienden "la mano a todos los grupos, a pesar de que "en algunos casos la respuesta no es la que esperamos, pero seguimos tendiendo la mano para sacar adelante los proyectos".

Hoy hemos recibido la visita de @jmbellidoroche y otros miembros del equipo de gobierno del @ayuncordoba_es, que han querido conocer de primera mano la labor que realizamos en el Instituto de Neurociencias. ¡Gracias por la visita ��!#InstitutoneuroHCRCpic.twitter.com/k7Zmsxwf24 — HCRCordoba (@HcrCordoba) March 25, 2021

Según ha manifestado, "las puertas no las tenemos cerradas con nadie y en algunos casos los puentes son más fuertes y en otros, menos, o pasan por momentos de mayor o menor tensión", si bien no cree que "haya nada que impida seguir hablando y dialogando".

En relación con la base y la postura del Ministerio de Defensa, el alcalde considera que "se refrenda lo que hemos venido defendiendo siempre, que es que Córdoba ha ganado esta decisión de Defensa por méritos propios y algunos muy objetivos".

Al respecto, ha apuntado a "los suelos que se ofrecieron, que dicen que les parecen buenos", así como "la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de Córdoba de ofrecer una financiación extraordinaria al proyecto".

En este sentido, Bellido ha resaltado que "son 25 millones de euros, una cifra muy importante", de modo que "el esfuerzo es de una categoría superior, y eso Defensa lo tiene en cuenta", ha apostillado.

Entrega de los premios Tomás de Aquino en el Rectorado de la @Univcordoba que en esta edición reconocen la labor del @imdeec en el impulso del #empleo y la innovación en #CordobaEsp ¡Muchas felicidades a @BlancaTorrent y su equipo y al resto de los galardonados! pic.twitter.com/lRNFVhQBsj — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) March 24, 2021

Además, ha señalado que "seguramente en igualdad de condiciones con otras ciudades, que Córdoba pueda aportar una financiación porque afortunadamente las cuentas están bien ha hecho inclinar la balanza de nuestra parte".

Por eso, "ahora más que nunca no podemos defraudar", ha avisado, subrayando que "la posibilidad está ahí e impedimento legal no hay ninguno". Así, ha valorado que cuentan con "capacidad financiera" y "no hay ningún problema legal", pero "hay que plasmarlo en la decisión política y administrativa que corresponde".

Entrega de los Premios Sabino Fernández Campos que organizan @abc_es y @bbva y que este año reconocen a la “Operación Balmis” de las Fuerzas Armadas y al humorista @HUMORJMNIETO#Sevillapic.twitter.com/GRzue2MkQp — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) March 22, 2021

De este modo, espera que "en los próximos días se pase de la potencia a la realidad", a la vez que ha recordado que el Ministerio de Defensa es el que decidirá sobre los diferentes suelos ofertados.

