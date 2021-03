El alcalde sobre las negociaciones presupuestarias: "Me sorprende y decepciona la actitud de Badanelli"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho este miércoles que "sorprende y decepciona" la actitud de la portavoz de Vox, Paula Badanelli, a la vez que no da "por rotos" los acuerdos ante su postura y no cree que "haya ningún motivo de fondo que impida que las negociaciones se retomen" para sacar adelante los presupuestos y con ello el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra, con 25 millones de euros en las cuentas de 2021.

El regidor ha subrayado que su "obligación es pelear por esta ciudad", algo que ha hecho "durante los meses de pandemia y para sacar un proyecto de ciudad, el más importante en décadas, que es el de la base logística del Ejército de Tierra", de modo que "ahora tengo que seguir haciéndolo para que una derivada importante de ese proyecto, que es la financiación comprometida por el Ayuntamiento, es básico para que salga adelante", para lo cual "tienen que salir los presupuestos", ha remarcado.

Al respecto, ha indicado que llevan "meses hablando, se han producido negociaciones y hay actuaciones que ya estaban incluidas en el proyecto de presupuestos a instancias de Vox", por lo que no entiende "la segunda vez que anuncian la ruptura" de "la noche a la mañana", después de que la semana pasada ya lo hicieron "por el simple hecho de que una concejal tome acta en su grupo político porque se presentó a las elecciones".

Según ha mantenido el alcalde, "realmente no hay ninguna novedad" respecto a la semana pasada, aunque ha expuesto que "hoy Badanelli da otros motivos distintos, de los cuales tampoco estoy de acuerdo en algunos", ha apostillado Bellido, quien ha indicado que "sorprende que se diga que hay tres millones de euros para mayores, como si fuera algo malo".

En este sentido, ha defendido "seguir teniendo abiertos los centros de mayores para la población de toda la ciudad", así como "programas y talleres con las personas mayores, que puedan salir en taxis en Navidad tras llevar meses encerrados" debido a la pandemia y así poder ver el alumbrado, de manera que "eso tiene que estar en los presupuestos", ha aclarado.

Además, ha asegurado que le "decepciona, porque será la segunda vez que Vox dé la espalda a proyectos importantes de ciudad", al tiempo que ha vuelto a tenderle "la mano". "Cada vez que tiendo la mano recibo una guantada", ha advertido el regidor, quien ha afirmado que le da "igual", porque lo va a "seguir haciendo".

Y es que, ha agregado, "los votantes de Vox, los del PP y Cs lo que quieren es que se desbloqueen importantes asuntos", citando como ejemplo la base logística, que lleva 25 millones de inversión en el presupuesto "comprometidos con Defensa", destacando que está asistiendo a distintas reuniones para impulsar este proyecto.

Mientras, ha recordado que "Vox ya se quedó fuera del acuerdo de remanentes, que ahora hay 4,5 millones de euros a disposición de todos los pequeños empresarios y autónomos tras 5.000 solicitudes, que no contaron con el apoyo por parte de Vox", a la vez que "ahora hay otro proyecto importante de ciudad, que es la base logística", sobre el que el alcalde no entiende que "Vox no quiera apoyarlo".

"Si persiste en su actitud, nosotros vamos a volver a tender la mano, porque había unos acuerdos previos cerrados", ha precisado Bellido, quien ha aseverado que no dar "por rotos" dichos acuerdos, de forma que "si en algún momento quiere retomar las negociaciones, lo haremos", ha subrayado.

Según ha manifestado, "Vox es una fuerza como cualquier otra del Pleno, con la que en asuntos económicos nos identificamos mucho", de ahí que siga "con la mano tendida", ha insistido.

CONFÍA EN "UN ACUERDO DE MÍNIMOS"

Por otra parte, el regidor ha informado de que "ya están abiertas las negociaciones" del delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, con el resto de grupos políticos, "porque estos presupuestos son vitales", ha abundado, de manera que "igual que no se cierra la puerta a Vox, tampoco se cierra a ninguno más, porque Córdoba somos todos", aunque "si hay alguien que quiere quedarse fuera, autoexcluirse y estar en la bronca en vez de construir ciudad, eso ya es una elección propia".

Al hilo, ha confíado en que con el resto de los grupos, "especialmente en este año, al menos se llegue a un acuerdo de mínimos", admitiendo que "habrá circunstancias que separen", pero que "permita sacar estos presupuestos y avanzar en la base logística".

Audio Escucha a Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda

También, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad a la población" en el sentido de que "si no hay plan A, habrá plan B, y si no, plan C con quien quiera venir a sumar", puesto que "la base logística es innegociable", de manera que "de una forma o de otra se cumplirá el compromiso", ha aclarado, apuntando que "administrativamente sí hay solución".

En este caso, ha apuntado que "si lo quieren facilitar y los grupos quieren asumir sus responsabilidades, será más rápido, y si no, habrá un plan B y C para cumplir ese compromiso", porque como alcalde no va a "consentir que se pierda" dicho proyecto, ha enfatizado, remarcando que "igual al final los de la vieja política somos los que tenemos que sacar adelante esto".

"ACTITUD CONSTRUCTIVA Y EJEMPLAR" DE PSOE, IU Y PODEMOS

De igual modo, el edil de Hacienda ha declarado en otra rueda de prensa que están "intentando encontrar una mayoría suficiente", en la que "por lealtad y por el compromiso contraído durante estos años, los primeros han sido Vox y hemos cerrado prácticamente un acuerdo", ha puntualizado, admitiendo que "sólo quedaban unos flecos de Turismo, que nos comprometimos a enmendar en el presupuesto, que estaba prácticamente cerrado".

Tras aseverar que "las circunstancia colaterales conllevan una serie de decisiones", Fuentes ha mantenido que "queda la Comisión de Hacienda y el Pleno" para "después de Semana Santa", de manera que habla con "todos los grupos" y "hay compromiso de los grupos de aportar enmiendas", por lo que "se va a intentar sacar este proyecto adelante con una mayoría suficiente", ha insistido el concejal, quien ha elogiado "la actitud constructiva y ejemplar" de PSOE, IU y Podemos, "con absoluta colaboración", porque "entienden la responsabilidad y el año".

Ante ello, confía en la abstención de dichos grupos, con "la incorporación del mayor número de propuestas posibles", pero aún con todo, el edil espera que "Vox se incorpore, porque son unos presupuestos vitales para la ciudad" y que "van a cambiar el futuro". También ha apostillado que "se han dicho cosas muy graves".

Por otra parte, Fuentes ha agradecido al Consejo del Movimiento Ciudadano y al Consejo Económico Social "las prisas que han planteado a la hora de elaborar sus informes, que han hecho en 15 días, cuando tenían un mes", de cara al presupuesto, y ha dicho que "no comparte que las inversiones sean escasas", entre otros aspectos relativos a los informes.