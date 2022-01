El Ayuntamiento de Córdoba acudirá a Fitur con un 'estand' propio que simula un patio

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha informado este jueves sobre la presencia de la capital la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022 en Madrid, donde contará con un 'estand' propio, como en 2021 "a propuesta del sector empresarial turístico de la ciudad" y con "magníficos resultados", y que simulará el patio situado en el número 44 de la calle San Basilio, con un espacio más grande.

En una rueda de prensa, la concejal ha declarado que la capital acude a la cita "con un fuerte compromiso con el sector turístico, que tan mal lo ha pasado durante tantos meses, y para fortalecer a Córdoba como lugar perfecto para que los turistas disfruten", precisando que entre septiembre y noviembre de 2021 ha habido "magníficos resultados, gracias también a las diferentes campañas de promoción llevado a cabo a nivel nacional".

No obstante, la delegada ha admitido que "la situación actual con el número de contagios tan elevado hace estar un poco más contenidos, pero, según los expertos, igual que el pico de contagios ha subido tanto, parece ser que va a descender a la misma velocidad". En relación con el 'estand', la concejal ha valorado la experiencia de la edición de 2021, tras acudir por primera vez independientes, y ha aseverado que el de este año es "abierto y tecnológico, con una pantalla Led", así como con mayor amplitud, "con 35 metros cuadrados más, que dan la oportunidad de tener otras estancias que no hubo el año pasado", y 250 macetas y plantas naturales. A su juicio, "se va a convertir en el atractivo visual más importante de todo Fitur", a la vez que "va a ser accesible para que las personas con movilidad reducida puedan acceder sin ningún tipo de problema", además de contar con "una sala de reuniones, que no estaba en la anterior edición de mayo de 2021".

En cuanto a los contenidos, la edil ha destacado "la apuesta por la cultura", de modo que se dé a conocer "el acuerdo con la Fundación Thyssen Bornemisza y sea un reclamo para visitar la ciudad y así también desestacionalizar las visitas de los meses de abril y mayo"; "la gran exposición de carácter internacional bajo el nombre de 'Córdoba y el Mediterráneo Cristiano'"; la Mezquita-Catedral "como gran bandera", y una visita virtual por Medina Azahara.

Asimismo, Albás ha defendido el valor de la gastronomía, el destino natural, el caballo, la organización de ferias y congresos y eventos de carácter deportivo que "suponen para la ciudad una recepción de turistas muy importante y también atemporal". Y ha asegurado que "la relación es cordial" con la Diputación, aunque se vaya en 'estand' independiente, y "la forma de trabajar es también de la mano de Turismo Andaluz y la Diputación".





EN UNA ZONA DE PASO





Respecto a las críticas de Vox por estar alejado el 'estand' del de Andalucía, la concejal ha explicado que "Ifema cada cuatro años saca a concurso público los espacios y se basa lo primero en la antigüedad de los expositores que ha habido el año anterior". En este sentido, ha precisado que "en mayo de 2021 de los pocos espacios que estaban libres es donde se estuvo, con resultados muy buenos, y en esta ocasión, se ha elegido otro espacio con 35 metros cuadrados más y que está en una zona de paso, que también es muy importante, porque hay que abrirse no sólo a Andalucía, sino a España y al resto del mundo", a la vez que ha remarcado "la imagen y la estética, que cualquier persona que pase se pare" ante el 'estand'.





DISOLUCIÓN DEL IMTUR





Y sobre la disolución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Albás ha apuntado que "se trata de apostar por la excelencia en la gestión y dentro del Instituto de Turismo hay alguna carencia a la hora de gestionar, pero no por la falta de profesionalidad de los trabajadores", que "son fundamentales para que el turismo avance", sino que "hay carencias de personal que habrá que analizar si realmente a la hora de en lugar de ser un instituto puedan depender del Ayuntamiento", con el fin de "mejorar la gestión".

Además, ha aclarado que "los puestos de trabajo de todas las personas que trabajan en el Imtur están más que garantizados" y ha informado de que "a finales del mes de octubre hubo una reunión con los empleados para hablar de esta situación" y les dio "tranquilidad", ha afirmado la edil, quien ha insistido en que "no van a variar los puestos de trabajo de absolutamente nadie, sino que se va a intentar mejorar la gestión de turismo del Ayuntamiento, porque es un pilar fundamental para la ciudad", al ser "un generador de empleo permanente".