Un aula sensorial y un piso educativo: los logros de Manuela para ayudar a su nieto Samuel

Un dormitorio, un salón y una cocina. Todo lo que un piso debe tener pero, en este caso, no para vivir, sino para ayudar a un grupo de niños con trastorno del espectro autista a socializar y a deselvolverse de cara al futuro: otra forma de ayudarlos a ser independientes. Es el primer piso hogar de Andalucía y está en Córdoba, en concreto, en el colegio Concepción Arenal. Allí, alrededor del 20% de los estudiantes son niños con necesidades especiales, algo que, según su director, Rafael Luque, "solo aporta valor añadido al colegio, porque la diversidad siempre es un punto a favor", asegura.

Este piso hogar, que se inauguró ayer, es la segunda iniciativa que se pone en marcha para estos niños. La primera fue el aula sensorial del que gozan desde hace un año, donde pueden disfrutar de unas horas de relajación y mejorar sus habilidades motoras. Ambas cosas se han hecho posibles gracias al esfuerzo de Manuela y el de toda la Junta de Gobierno de la Hermandad de Linares. Manuela es abuela de Samuel, un niño de once años con autismo que también acude a este colegio. "Soy la abuela de Samuel, pero también me siento como la abuela de todos los demás niños. Yo quiero siempre lo mejor para ellos. Por eso, cuando entré como secretaria en la Junta de Gobierno de la Hermandad de Linares no dudé en proponer este proyecto al director y él nos abrió las puertas", narra.

Aunque los niños con TEA suelen llevar horarios distintos de aprendizaje, el resto de alumnos ha aprendido a integrarlos y tratarlos como uno más: "Los demás niños de las clases lo llevan muy bien. En el colegio se les educa en la diversidad, en entender que todos somos iguales y eso es lo bonito de la vida", explica Manuela.

Si bien esta nueva oportunidad será utilizada, sobre todo, por niños con necesidades especiales, aprender a desenvolverse en las tareas del hogar no es exclusivo de ellos. Según Rafael, "es una iniciativa que a la larga también introduciremos en el resto de niños. Puede resultar muy interesante y también, como no, puede dar grandes resultados".