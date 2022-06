Antonio J. Felices: "No veo signos de que el precio de la gasolina vaya a bajar en verano"

El precio de la gasolina... sigue subiendo. Ya se sitúa por encima de dos euros el litro y no parece que vaya a bajar. La medida paliativa del Gobierno, a estas alturas, de poco está sirviendo y no solo no está ayudando al cliente, sino que tampoco lo está haciendo de cara a los empleados y dueños de las gasolineras. Antonio Jesús Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, asegura que ellos se tuvieron que adaptar porque "no nos quedó más remedio. Acatamos la medida en abril, pero con grandes difucultades. En Andalucía y en Córdoba, en concreto, seis estaciones cerraron porque no pudieron aguantar la situación".

La pregunta del millón es, ¿a dónde va a parar el beneficio? En este caso, Antonio ha querido dejar claro que a las gasolineras andaluzas, no: "Nunca tuvimos unos márgenes de beneficios tan justos como los que estamos teniendo ahora. Se dice que las petroleras se están forrando, pero nosotros no somos las petroleras. El 1 de abril comprábamos el diésel a 1,37, hoy lo hacemos a 1,68 y no estamos repercutiendo esa brutal subida en el precio del monolito".

De cara al verano, cuando la gente se va de vacaciones y aumenta la movilidad y, por ende, la demanda, podría pensarse que la tendencia natural de los precios sería al alza. Predecirlo, dada la volatilidad de las circunstancias, es imposible, pero sí parece haber una certeza: los precios, no van a bajar. "No veo signos que indiquen que el precio va a bajar, aunque no se puede precedir por las circunstancias económicas y geopolíticas, pero creo que no van a bajar", sentencia Felices.