Ana Soria se pronuncia por primera vez sobre su mediática relación con Enrique Ponce

En este auténtico 'culebrón' veraniego, con ruptura matrimonial de por medio, juega un papel primordial Ana Soria. Ana es la joven pareja de Enrique Ponce, que permanecía a la sombra de toda polémica que le salpicase.

Asimismo, Carmen Lomana revelaba el pasado sábado en los micrófonos de 'Fin de Semana' en COPE el verdadero motivo que se esconde tras la ruptura de Ponce y Cuevas. "Eso se empezó a romper a partir de la muerte del hermano de Paloma. Una pareja debe vivir sola en su intimidad, no meter a la familia demasiado en tu casa, aunque sean tus padres". Esta premisa, sumada al desgaste propio de una pareja habría hecho que el matrimonio llegase a su fin. Por tanto, la joven estudiante de Derecho, según Lomana, no habría tenido nada que ver.

La noticia de que Ana Soria y Enrique Ponce estaban juntos se hizo pública a comienzos de julio. Enrique Ponce pidió por aquel entonces respeto e intimidad para su nueva pareja, que no se había pronunciado sobre su relación. Hasta ahora.

Soria ha sido perseguida en numerosas ocasiones por los reporteros para obtener algún tipo de declaración de su pareja sentimental. Sin embargo, los periodistas obtenían silencio. La joven ha decidido contestar en el periódico 'La Razón'. Así se explicaba Ana Soria: "No sé lo que están diciendo por ahí sobre mí, pero quiero aclarar que yo no propicio nada, no llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés".

Además, aseveraba la premisa de Lomana: ella no fue partícipe de la ruptura del matrimonio: "Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años".

Ana Soria: una joven que ha renunciado a su Erasmus en Polonia por amor

La pareja de Enrique Ponce ha renunciado a la beca Erasmus con la que iba a estudiar el próximo curso en Polonia, y se quedará en España finalmente el próximo curso. Una decisión que también comentaba la colaboradora de COPE en 'Fin de Semana': "Si tú estás en pleno enamoramiento, ¿Cómo te vas a ir a Polonia?". Una opinión que difiere de algunos círculos amistosos cercanos a Soria que, indican, no debería tomar dicha decisión final. Estaría así anteponiendo su historia de amor a su carrera universitaria. Una de las etapas más importantes en la vida de cualquier ser humano.

Mientras, la expareja del diestro ha mostrado una actitud conciliadora: "Siempre hemos sido los mejores amigos y esa parte de nuestra relación va a seguir siendo así. Hablamos todos los días y nos estamos apoyando el uno en el otro". En la revista '¡Hola!' aseguró que ni siquiera han firmado los trámites de la separación. Han sido muy felices, y como indicaba Cuevas "Han sido muchísimos años de amor muy profundo". Ahora, Cuevas ha asegurado que está atravesando un momento muy difícil y que su prioridad son sus hijas y cuidar de mis padres. "En este momento no puedo pensar en otra cosa", indicaba la exmujer del diestro.

Pese a la tormenta mediática, Paloma Cuevas ha afirmado que se siente bien. Y que, como todo, esto pasará. La serenidad le permite afrontar esta nueva etapa de su vida de la mejor manera posible.