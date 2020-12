Ana Rosa Quintana demandada por un abogado cordobés por "manifestaciones de odio" a la comunidad gitana

El nuevo año le trae a la periodista Ana Rosa Quintana, una citación de un Juzgado de Madrid para el primer mes de 2021. La comunidad gitana ha celebrado esta noticia después de la demanda interpuesta por la familia de un hombre de etnia gitana que murió en Rociana a causa de varios disparos. El abogado y gitano que defiende a la familia es cordobés y se llama David Jiménez Castro.

Mandamos un gran aplauso al primo David Jiménez, abogado y gitano. Por su trabajo como acusación particular en el caso del asesinato a sangre fría ocurrido en Rociana del Condado, Huelva. David ha tomado parte desinteresadamente apoyando y ayudando a la familia.



Quintana dentro de su programa televisivo hizo una serie de comentarios que la familia considera “hirientes” hacia la víctima y hacia el colectivo gitano. Una vez admitida a trámite la demanda, la viuda de la víctima espera llegar a un acuerdo el 14 del próximo mes con la periodista en el acto de conciliación.

Sobre esos comentarios emitidos por Ana Rosa Quintana durante el reportaje se han considerados "hirientes" por parte de la familia del fallecido. Después de su emisión, la presidenta de la Asociación Yerbabuena criticó el trato centrándose en la supuesta "mala reputación de la víctima", sobre la que se dijo que tenía antecedentes y que era gitano. Además acusó al progrma de ponerse de parte del propietario de la finca, ya que la periodista comentó "a lo mejor la actitud del asesino se puede entender como defensa personal".

Las redes sociales que no deja títere con cabeza, criticaron también el reportaje. Hasta tal punto llegó el revuelo que Ana Rosa tuvo que disculparse públicamente afirmando que "no se ha entendido muy bien la postura de este programa. Al final ha sido asesinado un padre de familia, de cuatro niños, así que sentimos si no se ha entendido bien la información y pedimos disculpas si se ha sentido molesta esta familia o la comunidad gitana. Nuestra intención es no herir a nadie y menos en la actual siguación que estamos atravesando todos desde que comenzara la pandemia".

No es la primera vez que el programa de Ana Rosa Quintana se mete en camisas de once varas, y algún colectivo se siente ofendido por alguna declaración o bien cómo se ha abordado la información.

QUÉ OCURRIÓ

En el mes de mayo la noticia saltaba a los medios de comunicación donde un varón fallecía por arma de fuego en su finca de Rociana. Según la información de la Guardia Civil, el presunto autor abrió fuego pensando que "estaba siendo víctima de un robo en su finca", y donde el acto se saldó con un hombre fallecido.

Este incidente saltó a la opinón pública y fue epicentro de toda polémica, no solo por el propio fallecimiento, también por el propio tratamiento informativo de lo que ocurrió en los medios de comunicación.

