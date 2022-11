El alcalde destaca que "funcionan los controles" en Infraestructuras tras posibles irregularidades en facturas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha destacado este martes que "afortunadamente para todos se demuestra que empiezan a funcionar los controles" en la Delegación de Infraestructuras tras detectar posibles irregularidades en facturas, de modo que "ya no es que se hayan detectado porque desde fuera se haya dicho, sino que a la hora del cierre del ejercicio contable y al registrarse determinadas facturas se han detectado esas posibles irregularidades".

En una atención a medios, el regidor ha aclarado que "a raíz de la situación que se sigue viviendo" en dicha área, "se establecieron muchos más controles, en el sentido de que los contratos menores en Córdoba pasan el mismo trámite que el contrato de mayor cuantía que se pueda imaginar, que al final es publicarlo obligatoriamente en la Plataforma de Contratación del Estado".

"Incluso en las facturas, la ley dice que a partir del umbral de los 3.000 euros hacia abajo no hacia falta ya tramitar ni siquiera expediente", ha manifestado, para agregar que "ante esta situación, se adoptó que el umbral no se ponía en 3.000 euros, sino en 500 euros, que ya en la administración es lo menos que se despacha". Además, el primer edil ha subrayado que "de 500 a 3.000 euros también se exige la petición de presupuesto, cosa que la ley no exige, pero es una cuestión nuestra, y se rebajó el umbral a los 500 euros", a la vez que se ha puesto "más personal técnico para ejercer las funciones de contratación y control".

En este sentido, Bellido ha explicado que "son muchas cuantías de facturas, todas de menos de 500 euros, y sigue sin quedar claro si esos servicios se han encargado, ni siquiera si se han prestado". Por tanto, ha detallado que se ha iniciado "el camino interno" del Ayuntamiento, con "una información reservada, que los hechos se pongan negro sobre blanco y que haya alguien que los desarrolle más, los investigue más y se conozcan para determinar si hay responsabilidades en el ámbito administrativo".

Mientras, "como hay una investigación en marcha, se da traslado de todo a quienes la están llevando a cabo", ha resaltado el regidor, al tiempo que ha defendido "la absoluta transparencia", de manera que "los ciudadanos merecen ser conocedores de las situaciones que se viven y se detectan".





"LAS FACTURAS NO SE HAN PAGADO"





A juicio de Bellido, "es triste encontrarse ante esta situación, pero en esta ocasión todas las facturas no se han pagado, sino que se han detectado en el momento de la tramitación y se han quedado paralizadas". No obstante, ha admitido que "está claro que hay una Delegación donde las cosas al menos parece que no se hacen bien", a la vez que ha trasladado "el absoluto control, transparencia y colaboración con la investigación", así como que "esta circunstancia no se dé", ha insistido, mostrando su "sorpresa por que haya personas que tengan esta forma de actuar", todo ello "siempre desde la presunción de inocencia", ha apostillado. En cualquier caso, el alcalde ha enfatizado que "es la primera vez desde que se habla de estas situaciones que el Consistorio, el gobierno y sus directivos lo han detectado".