El alcalde de Córdoba reconoce que existe un problema en los centros cívicos y que se busca la solución

Los centros cívicos salen a la palestra después de las críticas de Alba Doblas de Izquierda Unida (IU) en el balance que están realizando esta semana al equipo de gobierno cuando llegan al ecuador del mandato.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que existe un problema en los centros cívicos que se viene dando desde hace unos diez años. Es necesario "mejorar pero el problema no viene por falta de interés o de gestión ni tampoco a un desmantelamiento de la participación ciudadana".

Para Bellido los motivos es la tasa de reposición en la administración pública ya que "está restringida" y "si se jubila alguien o se aspira a otro puesto dentro de la casa no se pueden cubrir las vacantes". Y es que la mayoría de los puestos que no se llegan a cubrir en los centros cívicos tienen que ver por jubilaciones, que no se llegan a cubrir con concursos de oposiciones.

Bellido ha asegurado de que se está trabajando para solucionar esta situación junto a los sindicatos para la ampliación de ordenanzas en estos espacios y así "poder abrir en horario completo". También se están en conversación con la federación de asociaciones vecinales Al-Zahara y en próximos días con el Consejo del Movimiento Ciudadano, para intentar buscar una solución, que podría pasar por una empresa externa.

El regidos ha lanzado un mensaje a la oposición esperando que "respeten" este movimiento que desean llevar a cabo para poder contratar a empresas privadas, que sería lo que podría dar solución a los cierres de los mismos. Eso sí, ha asegurao que para cubrir los puestos técnicos se necesitará algo más de tiempo.

José María Bellido está convencido que al final de su mandato los centros cívicos estarán en una situación mucho mejor de lo que se lo han encontrado.