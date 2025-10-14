El Canarias-Bnei Herzliya, blindado: todos los detalles

A puerta cerrada y con medidas de seguridad propias de un derbi de fútbol. Así se jugará este martes el duelo de la Basketball Champions League entre el La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya de Israel. La recomendación de la Subdelegación de Gobierno, así como las conversaciones con la FIBA, aconsejaron tomar esta determinación. La ha replicado el Baxi Manresa, que este miércoles recibe al Hapoel Jerusalem en la Eurocup.

El choque de Tenerife, que arrancará a las 20:00 horas, contará con medidas excepcionales de seguridad. Habrá un estricto control policial en los aledaños del Pabellón Insular Santiago Martín y quedará inutilizado el parking de la instalación. Además, el acceso para los medios de comunicación será más exigente que de costumbre.

Hay previstas varias concentraciones convocadas por organizaciones propalestinas a partir de las 18:00 horas y se escenificará una 'performance' alusiva “al genocidio en Gaza”. En los canales de telegram y redes sociales se insiste en que se realice una protesta pacífica, a pesar de que ya circula información como la hora de llegada de la guagua del Bnei Herzliya o su hotel de concentración.

Tampoco era sencillo ocultar el cuartel general del conjunto israelí vistas las medidas de seguridad que rodeaban las calles anexas al hotel Taburiente, en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, todo ha transcurrido con normalidad. El equipo visitante ha podido ejercitarse en el Santiago Martín, tal y como dictan las normas FIBA, y algunos de sus integrantes incluso han paseado por la capital sin problema.

Jugadores como Daeshon Francis o Jordon Varnado, de nacionalidad estadounidense, colgaron incluso stories en su cuenta de instagram en distintos lugares de Santa Cruz. También de la llegada o del acceso al Santiago Martín antes de la sesión de tiro.

El La Laguna Tenerife, por su parte, ha preferido adoptar un perfil bajo. Pese a la solicitud de entrevistas, el presidente Aniano Cabrera ha permanecido en silencio. Y se ha remitido al comunicado conjunto emitido junto al Baxi Manresa el pasado domingo. En las redes del club no se ha dado la bienvenida al Bnei Herzliya, como se acostumbra a hacer con cada rival, ni se han colgado declaraciones prepartido.

Tampoco se ha publicado el clásico cartel 'match day' y la actividad se ha limitado a informar a los aficionados de la forma en la que se puede seguir el partido, de forma gratuita, por streaming. No está previsto un seguimiento exhaustivo del encuentro cuando este arranque a las 20:00 horas. El apagón informativo se reproduce también en Manresa. E incluso medios valencianos han anunciado que dejarán de retransmitir este partido como protesta.