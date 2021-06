El alcalde advierte del incremento de casos y confía en el ritmo de vacunación

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha advertido este martes del incremento de casos de contagios de Covid-19, "fundamentalmente entre adultos jóvenes en la ciudad y la provincia", por lo que ha hecho "un llamamiento", al tiempo que confía en las vacunas, para lo que "este miércoles comienza un nuevo ritmo en la ciudad", en este caso con la habilitación del Ayuntamiento y los centros cívicos, "con un horario completo de toda la semana".

En una rueda de prensa, el regidor ha subrayado que "ahora la incidencia está subiendo y eso tiene que llevar a la reflexión de que si hay más incidencia, hay más riesgo estadísticamente de contagiarse". Según ha expuesto, "estamos en un momento donde se están relajando las medidas con una desescalada gradual", de modo que ha hecho "un llamamiento para no dar pasos atrás".

A su juicio, "hay que tener más cuidado y más responsabilidad para que todas las medidas de relajación puedan mantenerse, para que el ritmo de vacunación, que es importante y va muy rápido, lleve a una solución definitiva". Y es que, en palabras de Bellido, "sería una lástima que en esta última etapa, que se está al final del túnel, cada uno individualmente contraiga una enfermedad que puede ser grave, cuando seguramente esté a punto de poder recibir la vacuna y estar completamente protegido". Tras apuntar que "desgraciadamente los datos que van saliendo cada día van empeorando", ha hecho "un llamamiento para que entre todos en esta última fase se hagan las cosas con cabeza".

Al respecto, ha comentado que "se puede hacer todo, porque ahora mismo hay pocas restricciones", de manera que no dice que haya que "volver a épocas pasadas, pero sí hacer un uso moderado y con responsabilidad de la libertad ganada a pulso durante este último año".

LAS VACUNAS

En cuanto al ritmo de vacunación y la puesta a punto del Consistorio y centros cívicos, el alcalde ha aseverado que "la Junta de Andalucía ha optado por un modelo que está siendo muy acertado, que es acercar la vacuna al ciudadano y no pedir al ciudadano que sea quien tenga que ir a acercarse a cualquier gran pabellón, plaza de toros o campo de fútbol para buscar la vacuna". Ante ello, ha asegurado que "eso está haciendo que el ritmo en Córdoba sea algo ligeramente superior a la media de vacunación del resto de Andalucía", a lo que ha agregado que "la Junta pidió disponibilidad horaria en los centros cívicos que ya se utilizaban", puesto que con la llegada de vacunas "se necesita vacunar todos los días de la semana a todas horas para incrementar el ritmo", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que "el Consistorio se hace cargo de los costes de la apertura de los centros cívicos", a la vez que ha valorado que en el Consistorio "se puede hacer el circuito" para la vacunación, con "una entrada y salida independiente". De este modo, Bellido espera que siga el actual ritmo de vacunación "con la colaboración modesta del Ayuntamiento", porque "es lo que va a sacar de esta situación". No obstante, ha avisado que "pese al nivel de vacunas que ya están puestas y pese a lo que se ha avanzado, en cuanto se vuelve a abrir un poco la movilidad y se relajan restricciones, vuelven a subir los casos". Frente a ello, el regidor confía en que "durante el mes de junio todos los que están entre 40 y 50 años estén ya vacunados y se completen las pauta de vacunación de los que tienen ya la primera dosis para un avance importante". Si bien, ha reclamado "no tener una falsa sensación de seguridad", porque "el problema es que existe en parte de la sociedad una falsa sensación de que esto ya está superado y no es así", ha aclarado el alcalde, quien espera que "en dos o tres meses se llegue a la inmunidad de grupo".