Aguirre señala que la pandemia provoca que la esperanza de vida se reduzca en "un año" para los andaluces

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha lamentado que los dos años vividos con la pandemia por coronavirus, que ha sido "un tsunami", ha provocado que la esperanza de vida de los andaluces se reduzca en "un año", todo ello como consecuencia de los "miles de fallecidos" a los que "no les tocaba" morir todavía y que lo han hecho a consecuencia del covid-19. Así se ha expresado Aguirre este viernes en Córdoba en la conferencia-coloquio 'El modelo de Andalucía en el abordaje de la pandemia', en el marco del 'Foro ABC Córdoba', donde ha afirmado, respecto a la evolución de la pandemia, que en este momento "no se atisban grandes nubarrones", lo que le hace esperar una Semana Santa "tranquila" con la llegada de una "fase de estabilidad", pero no de "normalidad".

En este sentido, el responsable de Salud ha agregado que la previsión es que "de aquí a 15 días" haya una "situación estable", dado que el volumen de ciudadanos vacunados con la pauta completa en Andalucía es del "94,5 por ciento" entre los mayores de 12 años, "más los andaluces que han adquirido la inmunidad natural", y que la variante Ómicron "está perdiendo efecto", por lo que el problema sería que apareciera "una variante nueva, ahí tendremos que tener cuidado".

La sexta ola ha estado "muy cargada sobre la Atención Primaria", que ahora está en "cifras de normalidad", pues, tal y como ha detallado el consejero, "el pico máximo de demora en Atención Primaria fue el 28 de diciembre, con 5,87 días de demora para ser atendido por el médico de familia, mientras que actualmente se encuentra en tres días", que es la media estadística, a igual que ha ocurrido en las consultas telefónicas.

La evolución de esta ola hizo que el Comité de Expertos recomendara "mínimas restricciones" debido a que "el contagio era más a nivel de familias, por lo que no había que tomar medidas restrictivas", excepto el pasaporte Covid, que ya ha decaído y que ha funcionado como "acicate para reticentes a la vacunación", consiguiendo "doblar el numero de personas que fueron a vacunarse". En este contexto, Aguirre se ha referido también a "la supresión de medidas excepcionales como la tramitación automática de la baja laboral", medida que se tomó para evitar el colapso de la Atención Primaria. "Ahora, cualquiera que se haga un test para dar la positividad de una baja le hacemos la confirmación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

La demora en Atención Primaria conllevó "la puesta en marcha del Plan de Respuesta Adaptada a la Incidencia de Covid-19" con el objetivo de "incrementar la capacidad de repuesta para disminuir las demoras", al que se "dedicaron 15 millones que van a ser aumentados", ha subrayado. En este sentido, el consejero ha lamentado que "es muy difícil encontrar médicos para su contratación como médicos de familia", motivo por el que, "para abordar la presión asistencial" se recurrió a la "contratación de personal sanitario que se encontraba en la bolsa del Servisio Andaluz de Salud (SAS)", con "97 médicos, 251 enfermeras y 39 profesionales de auxiliar administrativos".

"Al no haber médicos en bolsa", ha continuado, se les ofreció una "jornada extraordinaria" que "el 17,8 por ciento de médicos de Atención Primaria" han aceptado. Hasta la fecha, "se han autorizado 10.279 jornadas extraordinarias de cuatro horas como forma de amortiguar el déficit" de personal, además de estar "contratando a médicos extracomunitarios con el título de medicina general pero no de familia y médicos de la zona del Magreb, debido a la necesidad que tenemos". "Se ha implementado la figura del referente escolar con 400 profesionales enfermeras gestoras todas vinculadas a los colegios" y un total de 83 "para integrar en el sistema sociosanitario en las residencias de mayores". "Hemos reorganizado todos los circuitos sanitarios, poniendo en marcha la consulta de acogida, que hasta ahora ha llevado a cabo "58.051" atenciones.

EUROPA APUESTA POR ANDALUCÍA

"Todas estas medidas están integradas en el plan que ha asumido el Gobierno de la Nación", ha recalcado Aguirre, celebrando que también "Europa ha apostado por el modelo de Atención Sanitaria de Andalucía" para extender el "modelo que hemos puesto en marcha teniendo en cuenta el déficit de profesionales que tenemos al resto de los países europeos".

Respecto al sistema de 'Salud Responde', el consejero ha señalado que tiene "una media de 30.000 a 45.000 llamadas diarias", mientras que en la parte álgida de diciembre y enero eran "300.000 llamadas diarias, es imposible gestionarlo". A día de hoy, "estamos en una media de 99,87 de llamadas a Salud Responde con un tiempo medio de espera de 3,44 segundos" y de "13,39 segundos de espera máxima".

Asimismo, Aguirre ha puesto en valor que "estamos reconstruyendo la sanidad pública y la Atención Primaria, y gran parte de las medidas van a pasar a ser estructurales", todo ello después de que en dos años haya habido "81.700 andaluces ingresados por Covid, más de 10.100 ingresos en UCI y 10.847 fallecidos estando hospitalizados". Además, se han realizado "más de nueve millones de pruebas diagnósticas de Covid" y hay "1.558 camas de hospitalización más de las que había en 2019", mientras que "a nivel UCI son 490 camas más" y "un 20 por ciento más de profesionales sanitarios más que al principio de la pandemia y 17,5 millones de dosis puestas".





GESTIONES DE 'SALUD RESPONDE'

'Salud Responde' ha pasado de resolver 48,8 millones de gestiones en 2019 a 70,4 en 2021, una subida del 44,1 por ciento". Las llamadas han pasado "de 9,1 a 19,6 millones", y se ha incrementado en un 18,3 por ciento los operadores. Así, son el promedio de usuarios atendidos por teléfono ha cambiado de "80.000 a 112.000", mientras que la 'app' ha pasado 36,6 a 53,2 millones. Además, se han solicitado "461.000 bajas laborales" a través de este servicio. Con respecto a las lista de espera quirúrgica, Aguirre ha resaltado que "hemos bajado en 23.000 pacientes gracias a los gerentes hospitalarios" y los planes de contingencia de los hospitales". Igualmente, "los pacientes fuera de plazo", es decir, con más de 365 días en lista, "han bajado en 10.816".





MASCARILLAS EN LAS AULAS





En respuesta a preguntas de los periodistas, el consejero ha señalado que la decisión acerca del uso de las mascarillas en las aulas "la toma el Gobierno central" pero, en su opinión, "en Andalucía es un poquito precipitado" pues "la franja de cero a cinco y de cinco a once años son de las de más incidencia acumulada" y se evaluará en marzo. Así, insistido en la importancia de la vacunación a los niños de cinco a once años. Por otro lado, acerca de la posible bajada de los días de aislamiento de los siete actuales a cinco, el consejero ha afirmado que aún hay que esperar "evidencias científicas" y, en cualquier caso, se abordará en el Consejo Interterritorial, pues debería "ser una medida cohesionada" por todas las comunidades.





CUARTA DOSIS





Con relación al ofrecimiento de colaboración de la sanidad privada, Aguirre ha afirmado que es "importante sumar con ellos", porque "la sanidad es única, para todos", mientras que ante la posibilidad de una cuarta dosis frente al covid Aguirre ha dicho que "se está estudiando" una dosis de recuerdo a poblaciones diana de mayor riesgo, pero está a la espera de la Agencia Europea del Medicamento.

Para concluir, el consejero ha afirmado que diciembre, enero y febrero son los meses "donde más aumenta la mortalidad", pero entra en la "mortalidad esperada", proporcional a la que había en el año 2018 o 2019. Para concluir, ha detallado que el "80 por ciento" de los fallecidos contagiados "mueren de covid", mientras que el "20 por ciento con covid" pero por otros motivos.