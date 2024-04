El IX Congreso "Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo" aborda la gestión del agua

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba (UCO) inaugura este lunes el IX congreso 'Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo', dedicado en esta ocasión a la gestión del agua, sus conflictos y el futuro. Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, durante tres días, expertos en la materia debatirán sobre "cómo hacernos menos vulnerables como sociedad ante un panorama de aumento del consumo del agua, cuencas hidrográficas al límite y una economía altamente dependiente del agua", tal y como han explicado el director de la Cátedra, Manuel Torres Aguilar, y María José Polo Gómez, catedrática de Ingeniería Hidráulica y codirectora técnica del congreso.

El congreso tiene una vocación divulgativa, sin menoscabo de la alta especialización científica de sus ponentes, y se estructura en torno a tres grandes bloques. Así, este lunes se ha abordadado cómo se cuantifica el agua, cómo se abastece y qué normativa la regula, especialmente en casos de seguía.

El martes se pondrá el foco en los usuarios, dando voz a la participación social y a los conflictos que inevitablemente surgen cuando el agua escasea --abordando el tema de la agricultura--, y cómo se comunican dichos conflictos a la sociedad. Por último, el miércoles será el turno de dos de las grandes cuencas hidrográficas españolas, la del Guadalquivir y el Ebro. Polo ha explicado que la gestión del agua gira en torno a la gestión de la vulnerabilidad. Dicho en otras palabras, "en España, a pesar de llevar gestionando el agua en torno a cuencas desde hace casi un siglo, de contar con grandes expertos en gestión hídrica, así como una compleja red de infraestructuras hidráulicas, seguimos teniendo la misma vulnerabilidad cuando vivimos periodos de sequías muy prolongados como el de este año", ha explicado Polo.

Al respecto, ha detallado que esto ocurre "porque consumimos mucha más agua que hace décadas y tenemos una economía altamente dependiente de ella". "La ciencia está poniendo todo de su parte para aportar soluciones sostenibles al aprovechamiento del agua, pero tenemos que empezar a moderar el consumo en todos los sectores", ha agregado. Sobre la cuestión de los trasvases, la catedrática de Hidráulica ha comentado que estos son técnicamente posibles, pero que también tienen que ser sostenibles ambiental y económicamente. "Valor, coste y precio del agua son tres conceptos diferentes.

Tenemos que preguntarnos, como sociedad, cómo se repercute ese coste del agua. Dicho para que se entienda fácilmente, uno no puede solucionar sus deudas a base de seguir pidiendo préstamos. Con el agua sucede algo parecido", ha expresado. Por eso, Polo ha animado a seguir trabajando para hacer frente a la situación de vulnerabilidad cuando en un periodo de once o doce años volvamos a tener una sequía prolongada. "Hablamos en términos de ampliar las posibilidades y diversificar los sectores productivos --como es el caso de la agricultura de regadío o el turismo de cosa-- para que cuando llegue la sequía no seamos tan vulnerables".

El congreso cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba y Emacsa y la colaboración de dos grupos científicos: 'Conflicto y reparación en la historia jurídica española moderna y contemporánea (PID2020-113346GB-C22) e 'Incorporando la incertidumbre hidrológica y el análisis de riesgos asociados a la operación de infraestructuras hidroeléctricas de montaña mediterránea' (PID2021-123235NB-100), ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El programa completo del congreso puedes consultarse en 'https://cordobaciudaddeencuentroydialogo.com/'.