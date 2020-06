Piovaccari: “Nosotros también tenemos dudas, pero yo creo firmemente en Infinity”

Federico Piovaccari, delantero del Córdoba C.F., ha atendido este lunes a COPE Córdoba para expresar su confianza en el proyecto de Infinity y su intención de seguir vinculado a la entidad cuando regrese la competición. Su confinamiento lo ha vivido como un cordobés más, aprovechando para “estar más con la familia y para entrenar a mi nuevo perro”.

El transalpino cataloga de “locura” esta temporada por todo lo sucedido y “personalmente” como “un año malo, pero en este momento hay otras prioridades. Ojalá se pase esta situación lo antes posibles. Yo deseando volver al verde, porque es lo que echamos de menos los jugadores y los aficionados”

Il Pifferaio Magico es categórico cuando se le pregunta sobre su continuidad en el club de El Arcángel: “Seguro que sí. Que sepa no tengo idea de irme a ninguna parte. En enero vine para un proyecto en el que sigo creyendo. Mi idea es quedarme aquí este año y ojalá alguno más”.

Lamenta, eso sí, la paralización de la competición porque “estaba convencido cuando llegué aquí de que entraríamos en play-off. Estábamos haciéndolo bien, fue una lástima esos dos partidos seguidos perdidos en casa”.

No se ha llegado a ver un Piovaccari en plenitud porque “en los primeros seis meses en el Rayo jugué poco. En los primeros dos o tres partidos aquí me vi muy bien también por la emoción y las ganas de competir y volver a casa”.

Explica el atacante que al equipo “le afectaron mucho las lesiones de Willy y de Momo Djetei. Estamos amargados todo el equipo,perder en casa contra el Algeciras nos mató mentalmente. Contra el Cartagena luego fue el peor partido de la temporada. Duele mucho la situación esa. El play-off exprés no es una cosa buena y nos duele mucho quedarnos fuera así”.

�� Continúan los trabajos de mejora en el césped �� de El Arcángel ��️ @royalverd �� pic.twitter.com/mNInNrgYQ4 — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) June 2, 2020

"En Segunda B hay mucho juego sucio"

El nivel en Segunda B es, a juicio del nueve cordobesista, “bastante inferior al de Segunda. La diferencia se nota poco entre los equipos. El grupo IV es el más competitivo. Hay mucho juego sucio, porque no hay VAR, pero es una buena competición. Cuando empecé en la Serie C en Italia es profesional, pero jugué en campos así, donde la pelea prevalece al buen juego. Tengo mucha rabia porque creía que podríamos luchar por ascender… Ahora tendremos que pelear un año más. La plantilla era buena y lo será también la próxima”.

Sobre el retorno al trabajo, Piovaccari reconoce que “hablando con los compañeros por el chat del equipo todos tenemos muchas ganas de volver. Si tenemos que volver antes al trabajo, bueno… en Australia hasta octubre no empieza la temporada y la pretemporada allí empieza en julio. Es chungo, porque no es lo mismo entrenar sabiendo que el fin de semana no vas a competir. Te puedes aburrir un pronto, pero tenemos que empezar pronto sobre todo por el físico”.

Por supuesto que a la plantilla la incertidumbre en lo jurídico y federativo -en esta semana habrá noticias con total seguridad al respecto- le afecta: “Es la duda que todo el mundo tiene. Nosotros también”, pero Piovaccari cree “firmemente en Infinity. No sé cómo irán esos problemas, pero espero que sea por poco tiempo. Espero que se queden en Córdoba y hagan un proyecto interesante. Por eso estoy aquí”.

