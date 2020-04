Minori, la japonesa del Córdoba CF que está aprovechando el parón para aprender a bailar sevillanas

No se puede decir que la zaguera japonesa del Córdoba C.F. femenino -Liga Reto Iberdrola- Minori Chiba no esté aprovechando bien el tiempo durante estos días de aislamiento.

La nipona -con experiencia en una Copa del mundo sub-17 y ex futbolista del Urawa Red Diamonds, Zaragoza y Málaga- reparte sus horas entre el entrenamiento, el estudio… y practicando sevillanas.

Minori reconoce que “por primera vez en mi vida estoy muchos días seguidos en casa”, por lo que tiene “muchas ganas de jugar al fútbol, pero no hay nada que se pueda hacer. Así que…paciencia hasta que estemos todos bien”. No obstante, se ha habituado bien: “ya estoy acostumbrada a esta vida. Por la mañana hago ejercicio y por la tarde estudio, bailo y edito videos. Estoy ocupada entre una cosa y otra. Está bien”.

Baila, sí, pero no cualquier cosa. Sevillanas. Minori le da a la primera, segunda, tercera y cuarta con brío y estilo. ¿Por qué? Pues porque “pensaba que si una chica japonesa pudiera bailar sevillanas sería muy gracioso. Estoy aprendiendo porque cuando llegué a Andalucía mis compañeras me enseñaron diciendo: “Mino, coge manzanas, tira manzanas…” Al principio no lo entendía, pero poco a poco ya sí. Además, este año ya lo pude ver personalmente en mayo y me impresionó. Todo el mundo bailaba sevillanas”.

“Ojalá pueda bailar en algún lugar y algún día”, concluye en un magnífico castellano esta simpática jugadora mientras aguarda en la seguridad de su hogar lucir su estilo a lucirlas en la feria de… octubre.

