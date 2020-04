Luis Oliver: “El coronavirus me ha cambiado la vida. Creí que iba a morir”

Luis Oliver fue Director Deportivo del Córdoba CF y actualmente lleva las riendas del Extremadura. Su nombre es de sobra conocido en el fútbol español y fue asociado durante la semana pasada al Coronavirus porque el navarro luchó contra la muerte en el Puerta de Hierro de Madrid.

Atiende a COPE para celebrar que está “vivo. Que es importante con los tiempos que corren. Soy un hombre feliz en casa recuperándome”.

Oliver fue consciente de su situación desde casi el primer momento y después de “tres días con 39 de fiebre y un poco de tos. El pecho se me iba cargando, cada día respiraba peor”. El doctor del Extremadura, Javier Bejarano, le aconsejó que “me ingresara porque cuanto más tardas peor. Recomiendo a gente a partir de los cincuenta que cuando tengan fiebre más de dos días seguidos vayan al hospital porque esto es muy duro y cuanto antes se coge más posibilidades de sobrevivir”.

Además, Oliver entra dentro de los pacientes de riesgo porque “tuve un infarto hace veinte años y tengo 58”. Le salvó “que estoy flaco y hago mucho deporte -1.200 kilómetros al año corriendo- Cuando me hicieron la prueba china di negativo, pero el doctor vio claro mis síntomas porque también perdí gusto y olfato y me aplicaron el protocolo del Coronavirus”.

A partir de ahí, el infierno hasta resucitar: “me metieron retrovirales para el sida y la malaria, antibióticos, paracetamol… Y ese fin de semana creí morir. Nunca me había encontrado tan mal en mi vida. A los tres o cuatro días empecé a reaccionar muy bien al tratamiento por mi buena forma física y acabé viendo la luz”.

Oliver se marchó feliz, pero con una pena dentro: “estuve ocho días, pero me fui con la pena de que al médico que me salvó la vida decretando mi ingreso, que se llama Viñuales y que por cierto jugó en el Elche y el Atlético, lo dejé hospitalizado con oxígeno por una neumonía. Ese fue el momento más dramático de estos días de hospital: salir yo andando del hospital y el doctor que me salvó la vida quedarse con oxígeno porque lo había cogido. Están trabajando en unas condiciones extremas nuestros médicos y enfermeras y es el ejemplo más brutal que he vivido en mi vida”.

Lo que más le marcó de su ingreso hospitalario fue la noche, porque “es muy dura porque es cuando más fiebre tienes porque es cuando más ataca el virus y porque no puedes dormir. Estás en un ala que son todo enfermos de coronavirus y entre los chillidos, las peticiones de auxilio, los muertos… todo es tan dramático que no pegas ojo. El tratamiento es tan agresivo que te destroza el cuerpo. Vas al baño cada media hora y era un suplicio aunque lo tuviera a metro y medio. A la gente mayor le ponen pañales porque no les da tiempo a llegar. Recomiendo a la gente mayor que se queda en casa porque para una persona mayor esto es un drama gordo”.

“Es una raya lo que separa la vida de la muerte”

A quien fuera director deportivo del Córdoba le cambió tanto la vida que “fíjate que voy a perdonar hasta a Jesús León (ex presidente del Córdoba CF con el que mantiene litigios en los Tribunales). Te vuelves más humano. Piensas en la fragilidad de la vida, porque es una raya lo que separa la vida de la muerte. Ves a gente que ha perdido a padre y madre. Esto te hace que los pequeños detalles a los que no les das importancia los aprecies más. Sobre todo la cantidad de gente que se ha preocupado por mí. Mi familia ha estado colapsada de los mensajes de apoyo y yo no he devuelto todavía todos los whattsapp de ánimo que he recibido cuando estaba en el hospital”.

Por último y desde la tribuna que le da la experiencia vivida quiere recomendar “que la gente se cuide, que se quede en casa, que el bicho es peligroso pero que nuestro sanitario es muy potente. Que el protocolo que aplican si tienes defensas y estás medianamente bien funciona. De aquí se sale. Se puede. Hay que dar mucho ánimo a los que están en el hospital, que se van a curar. Y mucho ánimo porque el sistema sanitario español gracias al trabajo de sus profesionales funciona”.

