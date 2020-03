En tiempos de oscuridad, todos buscamos la luz. El problema es que a veces un foco demasiado fuerte puede deslumbrarnos. Julián Cerón es un biólogo murciano que trabaja en el Bellvitge Biomedical Research Institute con gusanos con los que, tirando de genética, busca modelos de enfermedad para estudiar las patologías humanas. De paso, es un amante del fútbol que desde 2010 mantiene un blog sobre este deporte -Raticos de fútbol- y que ha publicado dos libros con este mismo nombre contando sus vivencias en finales de Champions, Eurocopas, Mundiales… y también las suyas propias como jugador de fútbol regional en Murcia. De hecho, en su blog presume de haber jugado un partido contra el Real Murcia en el que militaba Paco Jémez.

Cuando comenzó la crisis sanitaria que nos atenaza, los familiares de Julián le acribillaban a preguntas sobre el maldito bicho dada su condición de científico y a él se le ocurrió, como respuesta, escribir del Coronavirus en clave futbolera. Y, como en España casi todo el mundo sabe de política y de fútbol, sus posts empiezan a triunfar en twitter. Atiende a COPE con su acento murciano y una simpatía a prueba de virus.

-Empezamos: en el primer capítulo de tu serie sobre el Coronavirus explicabas las diferencias entre virus y bacteria usando las diferentes disposiciones tácticas sobre el campo y llegas a decir que el Milan de Fabio Capello fue un virus para el Barcelona de Cruyff en el 94. Explícale eso a los oyentes.

-El Coronavirus ha llegado muy rápido, los contagios y la muerte también y fue un tsunami de información en pocos días. Todos estábamos confusos y teníamos necesidad de leer y de conocer y a mi como biólogo mis familiares y amigos me escribían preguntándome cosas. Se me ocurrió que el fútbol sería una buena manera de explicarlo. Uno de los primeros conceptos que vi que la gente no tenía claro era la diferencia entre virus y bacteria. Una bacteria es más compleja que un virus y por eso tiene más puntos débiles. Haciendo el símil una bacteria salta al campo al jugar al fútbol y en cambio un virus es más simple, más rocoso y es más difícil de atacarle. Hice la analogía con el Milan de Capello porque aquel equipo nos sorprendió a todos por su forma de correr y presionar y era un fútbol sencillo, pero asfixiante. Otro símil es la Grecia de Charisteas que ganó la Eurocopa de Portugal: el virus es como un equipo que se encierra bien y tiene un delantero peligroso arriba.

-Otra cosa que queda clara leyéndote es que se puede entender el COVID-19 como un accidente de la naturaleza. Como lo pudo ser el Alcorconazo en Copa para el Madrid, ¿no?

-Una de las preguntas que recibía a menuda es si esto era algo extraordinario o si iba a pasar con cierta frecuencia. La respuesta es que es extraordinario y poco frecuente, por eso el símil con el Maracanazo de Uruguay en el Mundial de Brasil, el Alcorconazo o la victoria del Dépor en la final de Copa del Centenario del Madrid. Pasa poco… pero es importante decir que esto ya ha pasado. En los últimos años ha habido otros coronavirus, pero no tan contagiosos como este SARS-COV 2. Las anteriores fueron dañinos, pero se controlaron a tiempo. Esto ocurre porque los virus necesitan para reproducirse una célula extraña y cuando están usando una célula de un mamífero está a 37 grados -todos los mamíferos las tenemos a esta temperatura- pueden esos virus pasar al ser humano a través de mutaciones. Se sabe por qué pasa, pero es un accidente de la naturaleza.

-De paso, destacas el punto flaco de este virus. Lavarnos las manos es como presionarle alto al Coronavirus…

-Eso es. Este virus, como todos los equipos que se encierran y son rocosos, tienen sus puntos débiles. O se arriesgan en algún momento en la salida de balón o tienen un portero flojo con sus piernas y podemos presionarle arriba… La debilidad de este Coronavirus es que en su envoltura proteica de su ARN tiene unas moléculas lipídicas (grasientas) que se va muy bien con jabón. Por eso nos insisten en lavarnos las manos con jabón y con frecuencia.

-Alertas de que el COVID-19 no es como un virus FIFA estacional sino que ha venido para quedarse y de recurrir a la “cantera” para combatirlo una vez que tengamos que convivir con él

-Algo que no sabíamos es que la humanidad ya se han enfrentado a otros Coronavirus que se controlaron, pero no parece que este Coronavirus se erradique rápidamente. No va a ser un virus FIFA de dos semanas cuando sus jugadores se marchan con sus selecciones. Este virus puede bajar nuestro rendimiento futbolístico durante temporadas y esto se combate trabajando la cantera. Es decir: buscando vacunas, mejorando nuestro sistema inmunitario y también invirtiendo en ciencia y conocimiento. Resulta triste que nos acordemos de la ciencia cuando hay problemas nada más. El ejemplo, yo soy murciano, lo tenemos en lo que pasó con el Mar Menor. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de invertir en ciencia para un país… y para todo el planeta.

-Y ahora vamos con los tests, sobre los que has centrado tu segundo artículo de este serial. Los test son, a tu juicio, como los buenos ojeadores que descubren estrellas en lugares ignotos y para explicar el concepto de “antígeno” recurres a Marco Materazzi. Explícanos esto.

-Los antígenos son sustancias extrañas al organismo que provocan una reacción de nuestro sistema inmunitario que provocan anticuerpos para eliminarlo. Materazzi provocó la reacción de Zidane en la final del Mundial de 2006 insultando a su hermana y luego también provocó a Ibrahimovic con una entrada muy fuerte. Materazzi fue una sustancia que provocó la reacción de dos anticuerpos como Zidane e Ibrahimovic.

"Puede que lleguemos a los penaltis, pero ganaremos al Coronavirus jugando como un equipo"

-Explicas que hay dos tipos de test y que unos deberían ser la alineación de Champions y los otros destinarlos a la Copa del Rey…

- Lo que a mí me parece razonable, es que la RT-PCR sea el equipo de gala de Liga y Champions, y los test rápidos sean el once que juega la Copa del Rey. Queremos ganar al virus en todas las competiciones, pero la más importante es la que juegan el personal sanitario, la policía, los transportistas, los trabajadores de supermercados… Ellos deberían tener RT-PCRs porque son los que más van a ayudar a controlar la crisis del COVID-19 y son los más expuestos. Sin embargo, los test rápidos pueden ser muy útiles para guiar gradualmente nuestra vuelta a la normalidad. Aunque haya falsos negativos, los positivos sabrán que forman parte de esa mayoría que fueron contagiados pero quedaron asintomáticos o con síntomas leves. A partir de ese positivo de test rápido tienen la tranquilidad de saberse inmunizados y podrían, por ejemplo, cuidar a los enfermos sin temor a contagiarse, o socializar con más tranquilidad con otros inmunizados. Los dos son test informativos.

-Julián, ¿habrá una tercera parte de este serial?

-Al principio no tenía en mente hacer un serial, pero me sorprendió ver el impacto que tuve. Estoy abierto y atento a poder escribir algún capítulo más si encuentro algún otro capítulo del Coronavirus que pueda ser susceptible de explicarse con fútbol. Admiro a los periodistas que tenéis que escribir columnas sobre este tema a contrarreloj, porque no siempre sale la pieza que uno quiere.

-Por último, dinos que eliminaremos al Covid-19, aunque sea en la tanda de penaltis.

-La eliminatoria contra este Coronavirus se nos va a hacer larga, pero la vamos a ganar. Puede que lleguemos a los penaltis, pero ganaremos seguro. Además, vamos a ganar como equipo. Vamos a ser una mejor sociedad a nivel nacional y global. Esa será otra gran victoria que nos vamos a llevar de esta crisis.

