La ambición con el Córdoba de dos veteranos de Segunda B como Mario Ortiz y Samu Delgado

Dos de los refuerzos más importantes de este verano en clave cordobesista, Samu Delgado y Mario Ortiz, fueron presentados este jueves. Samu Delgado ha acumulado experiencias en la Cultural y Albacete entre otros antes de quedarse con las ganas de ascender en el Marbella la pasada temporada. Por eso mismo, el interior sabe bien la dureza del reto que asume en Córdoba: “en Marbella el año pasado llegamos bastante bien al playoff, pero en esta categoría tan igualada, a un partido, es muy complicado y cualquier error o mal día cuesta muy caro”.

Samu puede jugar en varias demarcaciones y así lo ha demostrado en una carrera en la que ha llegado a ser desde lateral a delantero: "Toda mi vida he estado jugando en el centro del campo, en la banda izquierda, e incluso en León llegué a jugar de delantero. Puedo jugar en cualquier posición que me necesiten".

En todo caso, Sabas “nos pide a los extremos que lo intentemos, que tengamos mucha personalidad y que vayamos a por el lateral. Nos da mucha libertad". A Samu, por cierto, le ha llamado mucho la atención la calidad de la plantilla: “es la mejor en la que he estado en un equipo de Segunda B, pero eso hay que demostrarlo luego, claro”.

�� GALERÍA || Presentaciones de Samu Delgado y Mario Ortiz.



➡️ https://t.co/Y8GPHjFPnppic.twitter.com/L52ZTuHv6S — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 1, 2020

Mario Ortiz, con apenas 31 años, es uno de los veteranos del grupo. Tres ascensos acumula ya en su trayectoria -Albacete, Cultural y Racing-, por lo que es una autoridad para decir que la clave para lograr ese objetivo es “el vestuario. Es importante que el grupo esté unido en los momentos difíciles. Luego, además de los buenos mimbres, necesitas también un poco de suerte".

El cántabro considera que todavía le queda “mucho recorrido. Me encuentro perfectamente. Me están respetando las lesiones, y llego con mucha ilusión y ganas de afrontar este proyecto”. De hecho, recaló en Córdoba porque le ilusionó un poco todo: “lo que hablé con Juanito, la estructura del club, lo que me contaron algunos compañeros que tenía aquí... Pero sobre todo la plantilla que había aquí, aunque no se asciende solo con nombres".

Mario reconoce que ante la Covid-19 “estamos alerta, y le tenemos respeto a un posible contagio. Es importante ser meticuloso con todas esas cosas, y es uno de esos detalles que pueden ser relevantes en la liga. Necesitamos la mejor versión de todos”.

Una vez terminada la comparecencia se le preguntó al secretario técnico Juanito por la recta final del mercado de fichajes. El Córdoba busca un delantero y está “abierto a todo. Lo mismo puede llegar hoy que mañana. Tenemos muchas negociaciones abiertas. Creo que tenemos que ser claro con los jugadores, saber que hay plazos. Intentaremos ir a por todas nuestras opciones A, como lo hecho hasta el momento”.

