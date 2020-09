González Calvo anuncia el aplazamiento del choque en Lucena y confía en que las camisetas lleguen a tiempo

El presidente de UFC para el Córdoba C.F. Javier González Calvo y el Secretario Técnico de la entidad, Juanito, han hecho un completo repaso de la actualidad durante la presentación de dos de los refuerzos del equipo, Berto Espeso y Ferrando.

Fue la primera comparecencia de González Calvo tras la inscripción del Córdoba para jugar en Segunda B, por lo que aprovechó para compartir su felicidad y recalcar que “nos hemos encontrado todo tipo de impedimos por el camino, una pandemia, recusaciones, el CGPJ, pero al final el camino y la resolución fue la que dijimos el 5 de diciembre. Doy las gracias sobre todo a la afición y a los medios por la paciencia que se ha tenido durante estos meses. Como comprenderéis no han sido meses fáciles, pero al final se ha cumplido el objetivo: competir como el Córdoba CF”.

El mandatario confirmó que el choque previsto para el miércoles en Lucena queda aplazado porque “para nosotros lo primero es la seguridad y la responsabilidad. Estamos siendo responsables”. Se está buscando un rival para esa misma fecha.

Sobre el retraso en la entrega de las camisetas por parte de Givova, González Calvo esgrimió que “ayer un señor que es un distribuidor -no en exclusiva- se puso a contestar por Twitter y no tiene nada que ver con la matriz de Italia y el trabajo que nosotros hacemos. Anoche pedimos una rectificación. No hay ningún problema, vivimos en una pandemia y todo se está retrasando. Nos dijeron que estaría para la segunda quincena de septiembre y si no están al final de esta semana, estará la próxima”.

En referencia al litigio con la Ciudad Deportiva, el extremeño expuso que "nos hemos reunido hoy con Tremón y nos hemos emplazado a dentro de unos días. Les hemos comunicado que vamos a abandonar esa Ciudad Deportiva a no ser que se recalifiquen los terrenos. Mientras que se pueda legalizar o busquemos otros terrenos, hemos visto terrenos privados y públicos, nos iremos a otro sitio”.

DEPORTES| @manufs2 y @albertoespeso98 posan con la bufanda del @CordobaCF_ofi en su presentación con su nuevo club pic.twitter.com/y8aOqJKwxL — COPE Córdoba (@COPECordoba) September 28, 2020

Y sobre la posibilidad o no de que haya público en El Arcángel, espetó que “lo que sabemos es que nos dejan hasta 1.600 en estos momentos. Debemos hacer un protocolo para entregar a las autoridades para que vean cómo entendemos nosotros que podrían entrar nuestros abonados y qué medidas tomaríamos. Son medidas que creo que podrían permitir el acceso. Tenemos un campo muy grande y entendemos que nos caben los abonados”.

Una circunstancia que puede haber frenado el número final de abonados: “Hemos ampliado el plazo de los casi 8.000 abonados que había y ya han pagado su abono 4.500. Quedan 3.500 que me hace pensar que igual no llegamos a esa cifra, quizás porque piensen que no pueden entrar al estadio”.

Juanito: "Va a quedar un equipo espectacular"

Por su parte, el Secretario Técnico de la entidad, Juanito, recalcó que “nos queda rematar el equipo con una o dos incorporaciones más. Si vienen es porque van a mejorar al equipo. Somos ambiciosos”. Eso sí, “si aparece una opción no sub 23, un jugador tiene q salir. Va a quedar un equipo bastante espectacular”.

Uno de esos jugadores que llegará será un delantero: “Estamos buscando un nueve y no nos preocupa que sea llamativo. Queremos que aporte. Que sea complementario a los que tenemos y que tenga buenos números. Tenemos dos o tres nombres en la mesa. Ya veremos por cuál nos decidimos".

Uno de esos nombres es Diabaté: “Por Diabaté seguimos teniendo interés. Con el Mallorca siempre hemos tenido buena relación y tienen un acuerdo con nosotros, pero tenemos que tener paciencia. Si no es Diabate sera otro con garantía".

Sobre el rendimiento del Córdoba en lo que va de pretemporada, Juanito contó que “el equipo en ataque está cada vez más suelto y defensivamente es fuerte, más allá de errores que haya podido tener, puntuales”.

En cuanto a los jugadores presentados, Berto Espeso confesó que “tenía miedo de abandonar la que ha sido mi casa durante tanto tiempo, pero para mí ha sido un cambio para mejor. Salir de la presión de Gijón, solo en esa casa, no tener contacto con el exterior, futbolísticamente hablando, y he llegado a Córdoba y me encuentro genial, tanto con el equipo como en la ciudad” mientras que Farrando destacó que “en la posición en la que juego es muy importante mandar, comunicar y hablar con el compañero para, entre todos, defender de la mejor manera posible”.

También te puede interesar:

-El Córdoba mantiene su tono ofensivo y su sobriedad en Pozoblanco (1-3)

-Demostración de pegada del Córdoba en Algeciras (1-4)