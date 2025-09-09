La Virgen de Santaella procesiona una década después por sus calles
Hemos hablado con el alcalde de la localidad, José del Río, que nos ha explicado qué supone y cuál es el esfuerzo que se realiza tanto por el Ayuntamiento como por los vecinos del pueblo.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE CÓRDOBA
COPE CÓRDOBA
“Más que la vida disoluta, lo que pudo hacer que Sánchez dejara caer a Ábalos de forma tan abrupta pudo ser el conocimiento de que estaba metido en la presunta trama corrupta”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h