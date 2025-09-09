COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

La Virgen de Santaella procesiona una década después por sus calles

Hemos hablado con el alcalde de la localidad, José del Río, que nos ha explicado qué supone y cuál es el esfuerzo que se realiza tanto por el Ayuntamiento como por los vecinos del pueblo. 

Virgen de Valle de Santaella
00:00
Descargar

Hablamos con el alcalde de Santaella; José del Río

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking