Tattoo Rafa vuelve a crear con el corazón: el arte como terapia y mensaje de inclusión tras superar un ictus

A sus 80 años, Rafael Naharro Zafrilla, conocido como Tattoo Rafa, demuestra que el arte no entiende de límites. Tras sufrir un ictus, cambió las agujas por los pinceles y halló en la pintura una nueva forma de vida. Ahora expone su obra en el Centro Acuático Inclusivo Alfonso Otero, uniendo arte y superación.