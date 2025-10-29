COPE
Tattoo Rafa vuelve a crear con el corazón: el arte como terapia y mensaje de inclusión tras superar un ictus

A sus 80 años, Rafael Naharro Zafrilla, conocido como Tattoo Rafa, demuestra que el arte no entiende de límites. Tras sufrir un ictus, cambió las agujas por los pinceles y halló en la pintura una nueva forma de vida. Ahora expone su obra en el Centro Acuático Inclusivo Alfonso Otero, uniendo arte y superación.

Rafael Zaharro mostrando una de sus obras
Rafael Zaharro nos habla de su exposición

Fran Durán

Córdoba - Publicado el - Actualizado

1 min lectura14:18 min escucha

