Mercé vuelca su atención en 'Oripando' y los conciertos que sí celebrará

Las fiestas son hijas de la cultura. O viceversa. Quizá dé igual. Pero así como en los viñedos del Marco de Jerez va finalizando la cosecha en la fecha de este primer 'Musas y genios' del curso, que colgamos el miércoles 1 de septiembre de 2021, así van fraguándose las celebraciones por ese primer mosto que sale de la piquera.

Los lagares de hecho están ya cerrando pero aún queda pendiente ese manantial del jugo de los racimos que, ante la imagen de San Ginés de la Jara, brotará en la ceremonia de la Pisa de la Uva. Y hemos de reconocer que este año, junto a los grados 'baumé' óptimos para garantizar un buen vino, no han faltado malas uvas que agrían la celebración.

Fiestas y cultura de la mano, decimos. Y, si las primeras no tienen sentido sino con el alegre aire de quienes tienen cosas que celebrar, la segunda solo puede sumarse para dar altura al gozo. En ello estamos al retomar nuestro podcast 'Musas y genios' para este nuevo curso 2021-2022 que, como el curso anterior, encuentras aquí. Escúchalo a continuación.

Audio





Nos propusimos abrir esta nueva serie acompañados, ni más ni menos, de un artista incomparable, aquél que se atrevió a hacer del flamenco un elemento capaz de actualizar sus llegadizos ayes con formas que universalizaran aún más su capacidad, siempre bajo la mirada de puristas, siempre honesto y veraz.

José Mercé nos ha agradecido la invitación pero, tras el eco de sus palabras públicas durante la pasada semana y la respuesta desde el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a sus quejas por las circunstancias que precedían el concierto que, 18 años después, lo volvería a subir a un escenario en su ciudad natal, no quería incrementar el lío.

Lo cierto es que parece que nos quedamos sin ese concierto. Y pareciera que las dos partes tuvieran razón. El caso es que, impulsadas las instancias municipales con la intención de que Mercé volviera a actuar en Jerez esos 18 años después que lo hiciera en una Fiesta de la Bulería, ha sido el propio artista quien anunció la suspensión.





La cuestión es que, según siempre sus propias palabras, no quiso disminuir su caché ni le pareció de recibo que quedara a su cargo, el de su empresa, la venta de las entradas. El delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Jerez, Rubén Pérez, ha comparecido hace un par de días para apelar a la legalidad de la gestión y el pliego de condiciones aceptado.

Resume el concejal asegurando no entender lo ocurrido toda vez que Mercé habla de suspensión pero su empresa hubiera pedido aplazamiento a fin de contar con tiempo para la venta de entradas, y entendiendo que se ha producido algún tipo de descoordinación entre el artista y la entidad que lo representa.

No tira la toalla el Ayuntamiento de Jerez y aspira a poder rescatar esta intención de tener a José Mercé en la ciudad en el formato que sea posible. Y entendemos que sea en estas inmediatas Fiestas de la Bulería que comienzan este próximo sábado 4 de septiembre o no. Porque ni hay margen para maniobrar ni parece que los ánimos lo estimulen.





Es evidente que, inmediatamente, nos hemos puesto en contacto con el artista 'santiaguero', con la empresa que lo representa. Y desde esa otra orilla de la controversia se nos asegura que no están para más polémica, que no hay ganas de mantener este pulso. Y alabamos el gusto. Lo que no nace bien parece lógico dejarlo para mejor ocasión.

José Mercé estará con nosotros, eso sí, en el primer 'Musas y genios' en el que podamos presentar el nuevo trabajo en el que, producido por Antonio Orozco, está inmerso. Saldrá allá por noviembre y, como siempre, tiene ya expectante a toda la parroquia, a cuantos son sus seguidores, y especial a quienes desde su tierra celebran sus éxitos.

A LA ESPERA DE 'ORIPANDO', UN GIRO RADICAL

Se llama 'Oripando' y se asegura que es un giro radical en la trayectoria de Mercé. Sabremos de él de su propia mano. Mientras tanto, prosiguen sus conciertos: el próximo viernes 10 de septiembre, por ejemplo, en Cabo de Gata, el 24 en Guadarrama y el 25 en Pinto. Todo ello se suma a la treintena de actuaciones que ya ha protagonizado en julio y agosto.

Ya llegará la ocasión de que actúe en Jerez. Y esperamos que no haya que esperar 18 años, los transcurridos desde aquella Fiesta de la Bulería desde la que no ha vuelto a ocupar un escenario aquí. No en balde, se sigue sintiendo como propio a aquel niño que cantaba en la Escolanía de la Merced y que le dió nombre artístico a José Soto Soto.

José Mercé firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Jerez (19-08-21) ante la alcaldesa y el delegado de Fiestas





El Barrio de Santiago es cuna de este flamenco de origen gitano que, a sus 66 años, lleva ya 54 en activo habiendo reunido ya 13 trabajos discográficos de entre los que 'Del amanecer' (1998), 'Aire' (2000) y 'Lío' (2002) fueron disco de platino y 'Confí de fuá' (2004) y 'Lo que no se da' consiguieron ser disco de oro.

Ahora se prepara sumar, tras 'Ruido' (2009), 'Mi única llave' (2012) y 'Doy la cara' (2016) que han sido los últimos, ese 'Oripando' del que sabremos cosas a final de año. Crece ese palmarés al que se suma la Medalla de Andalucía (2010) o su pertenencia a la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera.

