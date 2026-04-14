El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 174: Mirarnos el ombligo
El equipo empata sin goles frente al Linares, mientras la afición fuerza la celebración de una Asamblea Extraordinaria, donde se debatirán los temas que la junta directiva no quería.
Jerez - Publicado el
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"Si Sánchez, en lugar de exhibir a su mujer en viajes oficiales, optase por un perfil más bajo, pues no tendría que pasar estas vergüenzas"
Carlos Herrera
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