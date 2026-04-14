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El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 174: Mirarnos el ombligo

El equipo empata sin goles frente al Linares, mientras la afición fuerza la celebración de una Asamblea Extraordinaria, donde se debatirán los temas que la junta directiva no quería.

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
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El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 174: Mirarnos el ombligo

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

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