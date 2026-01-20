COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 164: Una plácida siesta

Un equipo dormido en Yecla encaja dos goles en doce minutos, y vuelve al play out. La victoria ante el UCAM es obligatoria el domingo

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
00:00
Descargar
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 164: Una plácida siesta

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura88:15 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking