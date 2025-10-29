COPE
'MUSAS Y GENIOS' | 29 OCTUBRE 2025

Con la cantautora puertorrealeña Mapy B en estudios, conocemos su 'Si algún día', capítulo 14 de un proyecto más amplio que quiere llevar en 2026 a Latinoamerica

Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 29-10-2025

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

1 min lectura17:30 min escucha

