Alba López analiza los retos del deporte femenino: “El perfeccionismo es el arte de amargarse la vida”

La conversación sobre el papel de la mujer en el deporte sigue siendo tan necesaria como el primer día. Lejos de ser un debate superado, la psicóloga deportiva Alba López, del gabinete Psycoinvisible , con una vasta experiencia en entidades de élite como el club Unicaja, la Rafa Nadal Academy o el Centro de Alto Rendimiento, ha subrayado en el espacio de Psicología Deportiva de 'Deportes COPE Málaga' que la desigualdad persiste.

"Los psicólogos del deporte tenemos que ayudar a dar esa visibilidad”, ha afirmado, porque las deportistas no solo compiten por una marca, sino contra un sistema con menos recursos, prejuicios y menor atención mediática. Estos factores externos “afectan a nivel motivacional” y elevan la tasa de abandono deportivo en la etapa juvenil, un problema mucho más acusado que en sus homólogos masculinos. Por ello, la psicología se convierte en una herramienta clave no solo para visibilizar estas barreras, sino para dotar a las atletas de las herramientas necesarias para “sigan con su carrera deportiva y sigan trabajando con muchísima ilusión por lo que realmente quieren”.

El perfeccionismo: “El arte de amargarse la vida”

Uno de los grandes caballos de batalla en la psicología deportiva femenina es la gestión del perfeccionismo. Alba López lo define sin rodeos como “el arte de amargarse la vida”. En su trabajo diario, observa una diferencia sustancial en la percepción de los estresores entre géneros. Mientras que los chicos en etapas de formación suelen señalar como principal fuente de estrés “fallar o que te roben un balón”, las chicas presentan un abanico mucho más amplio. “Les estresa los cambios de horario, que las cambien de equipo, los exámenes, si tienen que desplazarse mucho tiempo… perciben más estresores en cosas que a lo mejor los chicos no lo perciben”, ha explicado. Esta autoexigencia por alcanzar un “diez” en todas las facetas de la vida —desde los apuntes hasta el esquema de juego— eleva tanto el nivel de estrés que la concentración disminuye y el riesgo de lesiones aumenta.

Silvia Arderius durante un partido

Referentes, ciclo menstrual y falsos mitos

Otro factor diferencial clave es el ciclo menstrual, una realidad fisiológica que influye directamente en el rendimiento. Según López, es fundamental que las deportistas aprendan a conocerse, ya que los cambios hormonales afectan a los niveles de energía, fuerza e incluso al estado de ánimo. La psicóloga insiste en la necesidad de desterrar mitos y prejuicios asociados a esta realidad. “Tenemos que enseñar algo muy importante, que es que estar un día irritable no significa para nada que sea más conflictiva, o que algún día tolere con menos capacidad el error, no significa que seamos débiles”, ha sentenciado. Este conocimiento, que ya se trabaja activamente en clubes como el Unicaja Femenino, hubiese evitado lesiones y mejorado la gestión emocional de generaciones pasadas, como ella misma ha reconocido.

Estar un día irritable no significa para nada que sea más conflictiva, o que algún día tolere con menos capacidad el error, no significa que seamos débiles" Alba López Psicóloga deportiva

Esta necesidad de autoconocimiento se complementa con la importancia de tener referentes femeninos visibles. El “aprendizaje espejo” es el primer mecanismo de imitación en la infancia, y por ello es crucial que las niñas y jóvenes vean modelos a seguir. Sin embargo, López aboga por ampliar el foco más allá de las “campeonas olímpicas”. Propone valorar también a “toda esa mujer a pie que sigue con su deporte por bandera, sigue con su preparación física, con su alimentación y sus hijos, su trabajo, sus estudios”. Estas figuras, que a menudo luchan contra un entorno que cuestiona su continuidad —“pero si ahora estás con hijos, ¿cómo ahora vas a volver a competir?”—, son un pilar fundamental. Como ejemplo de apoyo a esta realidad, ha destacado el trabajo que realiza la Federación Española de Pádel con su programa para mayores de 35 años, que ofrece apoyo físico, técnico-táctico y psicológico.

Alba López cuenta con amplia experiencia en el trato con deportistas

Maternidad y la cohesión del equipo

La maternidad en el deporte de élite representa uno de los mayores desafíos para la mujer. La decisión de ser madre se ve envuelta en “miedo” y una “gran incertidumbre”, ya que implica pausar una carrera sin garantías sobre el futuro. A esto se suma la presión del entorno, de la pareja o de ciclos competitivos como los años preolímpicos. “Hay muchas más cartas encima de la mesa, en ocasiones, en la cabeza de una mujer que en un hombre”, ha señalado López. El papel del psicólogo deportivo aquí es acompañar en la gestión de esa incertidumbre, mientras que las federaciones y clubes “debemos de apoyar y confiar”. De hecho, la experiencia demuestra que las deportistas que son madres a menudo regresan con un nivel superior, impulsadas por una mayor resiliencia y experiencia.

Mariano Pozo Unicaja Mijas es uno de los equipos femeninos importantes de Málaga

En cuanto a la gestión de conflictos en deportes de equipo, la psicóloga ha matizado que, si bien en los equipos femeninos “se percibe más la influencia y el dolor”, también existe una enorme capacidad para solucionar los problemas una vez se abren los canales adecuados. “En el momento que das espacio a la voz, a la escucha y a la emocionalidad, se ponen a trabajar”. Esta predisposición a la resolución convierte a las atletas en un ejemplo de compromiso, como ha remarcado en una de sus afirmaciones más rotundas: “No hay nada mejor en la vida que una deportista madura, una deportista autónoma para conseguir todo lo que se comprometa”.

No hay nada mejor en la vida que una deportista madura, una deportista autónoma para conseguir todo lo que se comprometa" Alba López Psicóloga deportiva

El camino por recorrer, según Alba López, todavía es largo, pero el compromiso para ayudar es firme. “El trabajo está a medias”, ha concluido, lanzando un mensaje de ánimo: “Confiar en vosotras, porque al final sí que podéis conseguir todo lo que queráis”. Como broche final, ha compartido su “consejo invisible” de la semana, una llamada a la acción social: pensar en una mujer deportista de nuestro entorno, “reforzarla, ayudarla, decirle lo bien que está haciendo su camino” y, en definitiva, “darle realmente el valor que merece por estar enfrentándose a tantas dificultades y seguir manteniéndose firme, estable y resiliente”.