55 días sin alta velocidad con Málaga: se desploma un 30% las reservas para Semana Santa

La desconexión ferroviaria de la alta velocidad con Málaga, que cumple ya 55 días, ha provocado un grave impacto económico en el sector turístico. La interrupción, causada por el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero y un posterior desprendimiento de talud en Álora, acumula ya unas pérdidas estimadas en 300 millones de euros y genera una profunda preocupación en la región.

Así lo ha manifestado Juan Cubo, presidente de la asociación profesional de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (AVVA Pro), en el programa ‘Fin de semana en COPE Andalucía’. Cubo ha señalado que "el sector turístico es un sector muy sensible a cualquier tipo de incertidumbre", y la falta de certezas sobre la reapertura de la línea ha agravado la situación.

La Semana Santa, en vilo

La comunicación a través del AVE es "esencial" para la Costa del Sol durante los primeros meses del año, que dependen en gran medida del turismo nacional. "Hay que tener en cuenta que muchísima de la gente que viaja a nuestra comunidad viaja a través de esa línea férrea", ha explicado Cubo, quien teme que, ante la imposibilidad de viajar en tren, muchos turistas "estén optando por otros destinos".

Tenemos en torno a un 30% de reservas por debajo de las que teníamos el año pasado a estas alturas"

La principal inquietud se centra en la Semana Santa, la "punta de lanza de la temporada alta". Según el presidente de AVVA Pro, se ha registrado una caída drástica en las reservas. "Tenemos en torno a un 30% de reservas por debajo de las que teníamos el año pasado a estas alturas para las fechas de Semana Santa", ha confirmado. A pesar de ello, Cubo quiere "ser optimista", esperando que los turistas "simplemente están esperando a tener seguridad de que efectivamente podrán viajar para reservar".

Críticas a la gestión de las administraciones

Es poco justificable que después de tantísimos días no se hayan puesto a tiempo los medios necesarios"

Juan Cubo ha sido muy crítico con la gestión de la situación, que califica de negligencia bastante plausible por parte de las administraciones. "Es poco justificable que después de tantísimos días no se hayan puesto a tiempo los medios necesarios para que ese talud que se cayó... haya estado sin que nadie esté allí trabajando o prácticamente nadie", ha sentenciado.

Según ha añadido, la reacción no llegó hasta que el sector turístico, que "arrastra a muchos otros subsectores", y los medios de comunicación alzaron la voz. "Parece que nadie en nuestra administración se ha dado cuenta del gravísimo problema que le estaban generando a la sociedad andaluza", ha lamentado Cubo.

Preguntado por si esta crisis puede deteriorar la imagen de Málaga como destino de calidad, Cubo se ha mostrado convencido de que la marca turística es "irremplazable". En su opinión, la imagen que se está deteriorando "es de las administraciones" por su gestión de la incidencia.