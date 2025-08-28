COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

Diario de Vendimia | Primer balance

Desde Bodegas Valdespino analizamos la  evolución de la vendimia. Los datos confirman una reducción como mínimo del 40%

Diario de Vendimia | Primer balance
00:00
Descargar
COPE JEREZ

Diario de Vendimia | Primer balance

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 28 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking