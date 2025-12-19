DESCUBRIENDO UBRIQUE | 19 DICIEMBRE 2025 | LA ERMITA DEL CALVARIO Y LA LEYENDA DE LAS 3 CRUCES

Ubrique pospone por anuncio de lluvia el Belén Viviente, aunque la asociación organizadora ya ha preparado todo y considera realizar una degustación de los productos. El programa de hoy, explora el Calvario de Ubrique, una ermita humilde en la sierra, tradición cristiana impulsada por Fray Buenaventura de Ubrique a finales del siglo XVII. Él establece varios Vía Crucis que convergen en la ermita, construida con la ayuda de todo el pueblo. La descripción de Doña Frasquita Larrea de 1824, sobre el Calvario y un terremoto, se corrige con la fecha de 1724. El Calvario es demolido en 1936 y reconstruido por José Esquivel y los vecinos, que también instalan el agua y una campana en 1966. El Cristo de mármol original está en Cortes de la Frontera. La leyenda de las tres cruces narra cómo Fray Buenaventura, durante un terremoto, coloca la Cruz de la Viñuela, la Cruz del Tajo (símbolo del pueblo) y la Cruz del Benalfí para proteger Ubrique de las caídas de piedras. Aunque estas últimas cruces a veces se caen, los vecinos las reponen, y el Calvario, ahora restaurado y cuidado por Ana, sigue siendo un importante punto de encuentro y un mirador accesible.