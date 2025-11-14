DESCUBRIENDO UBRIQUE | 14 NOVIEMBRE 2025 | MUJERES UBRIQUEÑAS QUE HAN MARCADO LA HISTORIA
Esperanza Cabello destaca a mujeres como María de las Nieves, que da origen a la Calle de la Nevada. María Virué es la primera empresaria documentada con una curtiduría en el siglo XVIII. En 1865, 270 mujeres, lideradas por Juana Tocón, logran la anulación de una ley injusta tras una protesta ante la Reina. Sebastiana y Ángeles Bohórquez Gómez son pioneras en educación. Candelaria Chacón, "la Zapatera", enseña y desafía a militares durante la Guerra Civil. Isabel Domínguez León crea la primera fundación cultural y benéfica, otorgando becas para mujeres. Isabel Gómez García es la primera alcaldesa. Se lamenta la escasa visibilidad femenina en el callejero.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura38:10 min escucha
Temas relacionados
"Lo que el miércoles, según Míriam Nogueras, se había acabado, ayer resucitó. Matrimoniadas de Sánchez y Puigdemont, ni contigo ni sin ti"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h