DESCUBRIENDO UBRIQUE | 14 NOVIEMBRE 2025 | MUJERES UBRIQUEÑAS QUE HAN MARCADO LA HISTORIA

Esperanza Cabello destaca a mujeres como María de las Nieves, que da origen a la Calle de la Nevada. María Virué es la primera empresaria documentada con una curtiduría en el siglo XVIII. En 1865, 270 mujeres, lideradas por Juana Tocón, logran la anulación de una ley injusta tras una protesta ante la Reina. Sebastiana y Ángeles Bohórquez Gómez son pioneras en educación. Candelaria Chacón, "la Zapatera", enseña y desafía a militares durante la Guerra Civil. Isabel Domínguez León crea la primera fundación cultural y benéfica, otorgando becas para mujeres. Isabel Gómez García es la primera alcaldesa. Se lamenta la escasa visibilidad femenina en el callejero.