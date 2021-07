Cádiz es la provincia que lidera el crecimiento de autónomos en España

Los augurios de reactivación de la economía española, tan acosada por la pandemia, no encuentran mejor signo que el crecimiento del número de las altas de autónomos que se va generalizando pero que encuentra en la provincia de Cádiz el liderazgo en unas cifras que llaman a la esperanza. El primer semestre de 2021, con todo lo que sigue obstaculizando el despegue sanitario, social y económico, ha elevado a 64.581 nuevas altas el registro que controla la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Son 3.152 los nuevos autónomos en este año aún en curso.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, reconoce que "en estos momentos es una cifra que mueve a la esperanza tras 16 meses que han sido complicados", cuantifica el tiempo desde el inicio del confinamiento en marzo de 2020. Y las cosas no han cambiado mucho en lo que a las garantías sanitaria se refiere: "Hay mucha incertidumbre ante los contagios que está habiendo". Y, con todo, "es verdad que, con todo lo que ha llovido en España, en Andalucía y en Cádiz, con la situación tan delicada que hemos pasado, esto es una buena noticia", afirma.





A MÁS AUTÓNOMOS, MÁS GENERACIÓN DE EMPLEO

Amor tiene claro que "a mayor número de autónomos hay, indudablemente, mayor capacidad para poder generar empleo recuperando aquellos que se han perdido". Pero es tan cierto que estamos en cifras record en el número de autónomos en activo como que "son muchos los que se han quedado en el camino". Pero la 'botella medio llena' que es necesario reconocer ante la adversidad para no perder las esperanzas en el futuro consiste en comprobar que la provincia de Cádiz crece "duplicando incluso el crecimiento que, en términos relativos, protagoniza el conjunto del territorio español".

"La crisis ha sido muy dura y los autónomos de la provincia lo han pasado muy mal pero hemos tenido mayor capacidad de resistencia". El presidente de ATA recuerda que "hace un año la situación que estábamos sufriendo era muy complicada y a los autónomos se les obligó a cerrar sus negocios de la noche a la mañana prácticamente por decreto". "Muchos trabajadores autónomos de la provincia de Cádiz han tenido trabajadores en ERTE, se han acogido a los préstamos ICO, han tenido las ayudas por cese de actividad, pero es verdad que desde el pasado marzo ha habido un cambio de tendencia", explica.

SECTORES QUE MÁS HAN AYUDADO AL CRECIMIENTO

Este crecimiento, "que se mantendrá durante los próximos meses", obedece al mejor tono que se está apreciando a las actividades profesionales, la hostelería y el comerico. "Son los primeros que han comenzado a tener mejor reactivación", afirma poniendo especial énfasis en el primero de los colectivos mencionados.

"No me gusta hablar de recuperación", dice sin embargo Lorenzo Amor consciente que "aún hay muchos autónomos que no han podido recuperarse". Pero el presidente de ATA acompaña sus palabras de un tono esperanzado que no puede hacer sino pensar que se está en el camino de aquello que, de momento, prefiere llamar "reactivación económica". No en balde, "durante mucho tiempo hemos perdido mucho dinero". Pero todo apunta que estamos en ello.

