Juan Mera, ante su pregón: «Llego con las maletas llenas y un gozo infinito»

El pregonero de la Semana Santa de Jerez de 2024, Juan Mera, encara la gran cita del próximo Domingo de Pasión en el Teatro Villamarta con «un gozo infinito». Así define su estado actual, muy diferente al que sentía en octubre cuando recibió el nombramiento. En estos cinco meses, asegura, ha vivido una «transformación absoluta» gracias a los innumerables actos y momentos compartidos con las hermandades jerezanas. «Llevo unas maletas muy grandes al Villamarta, unas maletas muy grandes», afirma.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 18-03-26

Un texto sin cronología

El pregón, que quedó terminado el Miércoles de Ceniza aunque ha tenido «retoques cuaresmales», no seguirá un hilo cronológico. Mera ha preferido «pegar brochetazos verbales» para mantener la atención del público y evitar que la gente desconecte una vez que se ha hablado de su hermandad. Cree que esta forma de trabajar, similar a la de los artistas, permite que la obra se entienda mejor al tomar distancia. «Al principio te acercas y casi no lo ves, y ya cuando te alejas, vas entendiendo lo que se habla», explica.

Un pregón no puede ser muerto, un pregón tiene que tener esa chispa" Juan Mera Gracia Pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026

El texto ya ha sido sometido a una prueba de fuego en una lectura privada ante cuatro personas de su máxima confianza, entre ellas Luis Prieto, quienes le dieron su visto bueno. El pregonero defiende que «un pregón no puede ser muerto, un pregón tiene que tener esa chispa» para que la faena sea bordada en escena, destacando la importancia de la interpretación.

Puesta en escena en el Villamarta

Juan Mera también ha desvelado algunos detalles de la puesta en escena. El atril estará presidido por la cruz de guía de la hermandad de la Borriquita, que se situará por primera vez en el Villamarta sobre un monte calvario con elementos ancestrales. Además, ha pedido al público que no vista de negro: «No estamos muertos, Jesús no se ha subido todavía al burro, porque queremos ir todo de negro a un pregón», ha señalado, abogando por la alegría.

COPE El pregonero en 'Carrera Oficial' acompañado por otros invitados y por los miembros del equipo de COPE

El acto comenzará con tres timbres de aviso para dar paso, tras el silencio, a la marcha 'Cristo de la Expiración' de Germán Álvarez Beigbeder. Tras la presentación, sonará 'Estrella Sublime'. La solidaridad también estará presente, ya que la recaudación de las entradas y del libro del pregón se destinará a una asociación de ayuda a familiares de niños con cáncer.