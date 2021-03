Una caravana exige en Jerez ayudas directas para los autónomos

La situación sanitaria mejora paulatinamente, aun con temores de que se pudiera volver a ningunear los riesgos que aún existen pese al alivio de las restricciones. Pero a la crisis económica resultante no ven salida. Y los autónomos, los mayores creadores de empleo pero también la parte más débil del tejido económico, ya no pueden más. Agotaron el colchón financiero del que dispusiera cada cual amortiguando un hecho innegable: los ingresos han caído en picado a causa de los cierres al público parciales o totales pero no los gastos que tienen a tantos pequeños empresarios al borde de la quiebra.

Los comerciantes, hosteleros y profesionales de otras tantas actividades han salido en la tarde de este jueves a las calles de Jerez de la Frontera para, en caravana de vehículos escoltados en todo momento por la Policía y sin generar concentraciones preocupantes de personas, hacer saber sus reivindicaciones. Básicamente piden ayudas directas y a fondo perdido para que sus negocios pueden mantenerse abiertos. "Rescate real ya!!!" titulan el manifiesto que dieron a conocer y que dirigen a todas las administraciones. "Somos el mayor tejido empresarial y laboral del país, un sector social de máxima importancia", alegan.

"STOP A LA TORTURA Y MUERTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES"

Turismos profesionales y personales, furgones y hasta motos compusieron la caravana que, partiendo de la explanada anexa al Parque González Hontoria, recorrió calle Feria, glorieta de la Venencia, avenida de la Paz, glorieta del Minotauro para, ya en el centro como durante todo el recorrido, hacer sonar sus claxons y lucir pancartas, esquelas en los parabrisas y globos negros. "Stop a la tortura y muerte de nuestras actividades profesionales" exigen sin paliativos. Creen que "se ríen de nosotros a cara descubierta, juegan con nuestros puestos de trabajo y los de nuestros compañeros, juegan con el presente y el futuro de nuestras familias".

Dicen a voz en grito que "hasta que no se pierda el 50% del tejido de autónoms y micropymes en nuestro paía no van a parar". Y tienen claro cual es el origen de la situación que están viviendo: "Nuestra ruina, la ruina del país, de la comunidad, de la provincia, de la ciudad... es fruto de la mala gestión". Mala gestión sanitaria, de seguridad y económica explican mientras insisten en que "no somos foco de contagio, no somos las empresas, es el contacto y comportamiento de las personas". "Cierra o cancela donde las personas no cumplan las recomendaciones anticontagio, cierra y evita donde se incumple y se dan concentraciones", añaden.

JUSTOS POR PECADORES

"Pero no nos hagas pagar a justos por pecadores", concluyen para, sin remilgos, pedir a los políticos"la decencia de liberar sueldos públicos, fondos públicos de comisiones, sobresueldos y pluses, para de versad que llegue a la base de trabajadores y autónomos que sustentamos el estado del bienestar y los servicios públicos necesarios". Y respecto a las ayudas anunciadas quieren que la opinión pública tenga claro que "son solo anuncios, papel mojado, palabras que se llevan los días y no son reales, no son verdad". Tienen la convicción que no hay rescate real sin la ayuda directa "para poder pagar gastos fijos y que sobreviva la empresa y sus empleos".

Se preguntan insistentemente qué va a pasar con los artesanos, con los artistas, con el sector cultural, con los transportes, taxistas, las miles de empresas del sector turístico "y no solo con las que cotizan en Bolsa", hosteleros y empresas que dependen de ellos como los agricultores, ganaderos o bodegueros o el comercio. "¿Qué sector del comercio vamos a dejar a nuestros descendientes, solo grandes plataformas y trabajadores esclavos que lleven y traigan, con ingente consumo de recursos de embalaje y un daño incalculable al medio ambiente, dsertizando las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades?", preguntan negando que toda la culpa de esto la tenga el Covid.

