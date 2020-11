Cacerolada, orden y distancia social en la manifestación de hosteleros en Jerez

Los mejores restaurantes de Jerez de la Frontera o los más cotidianos bares de barrio, y en ambos casos tanto con los propietarios y empleados, han nutrido las dos filas ordenadas y con distancia social que, tras la pancarta de cabecera, han distribuido a los manifestantes de la hostelería que, como en otros muchos sitios de toda Andalucía, se han echado a la calle para protestar por la situación en la que quedan tras la aplicación de las nuevas medidas restrictivas en prevención de una mayor expansión de la pandemia de Covid-19.

'Sin ayudas nos arruinan' es el lema propuesto por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) y mostrado en esta movilización jerezana tanto en la pancarta como en carteles portados por los reivindicantes. No es lo único que han llevado consigo toda vez que las cacerolas y silbatos han hecho de la manifestación un ruidoso alegato de la situación que vienen arrastrando y que ahora empeora. La respuesta entre los transeuntes que pululaban por las calles a esa hora del mediodía o sentados en las terrazas han respondido con aplausos.

Desde la Plaza del Arenal hasta la Plaza del Arenal, donde se ha mantenido una concentración en la que sin perder ni el orden ni la distancia social han continuado su protesta, se ha desarrollado la manifestación llamando la atención de los ciudadanos a su paso por Calle Consistorio, Plaza de la Asunción, Tornería, Calle Larga, Gallo Azul y Lancería. Todo ello sin perder la compostura pero con reconocible talante airado por cómo les van las cosas en la actual situación, que viven con más pena que gloria.

MEDIDAS MUNICIPALES

Reivindican, como en todos sitios, ayudas que les permitan sobrevivir en medio del marasmo en el que se están convirtiendo las economías de cada uno de estos establecimientos. Conversar con ellos es encontrar historias crudas, no son pocos los bares y restaurantes al borde del cierre. La contribución que ya celebran es la que se ha anunciado desde el Ayuntamiento de Jerez y que hará posible, de partida, que tanto la hostelería como el comercio paguen impuestos sólo por las horas en las que ocupen las calles con su mobiliario urbano en las terrazas.

Otra cosa es aliviarles de otras cargas. Mamen Sánchez, la alcaldesa jerezana, ya ha dejado claro que "el Ayuntamiento no puede tocar ni el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)". Asegura la regidora que no puede moverse al margen de la ley ante la determinación de la Junta de Andalucía sobre el cierre a las 18 horas de los sectores del comercios y la hostelería que no considera esenciales. Así se pronunció durante la presentación de la denoinada 'Agenda 2021 Tribuno a las Nuestras'.

No desdeña, sin embargo, aprovechar el margen que le quede si bien queda claro que el texto refundido de la Ley de Hacviendas Locales nopermite bonificaciones específicas. Para todo lo demás ya anuncia una reunión la semana que viene así como que en la Tasa de Ocupación de la Vía Pública sí que tendrán en cuenta cuanto esté en su mano. "Quien tiene las competencias y el dinero para ayudar al sector del comercio y la hostelería es el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía", insiste.