Portal de la Marina sortea una entrada doble para la Fórmula 1 en Madrid: últimos días para participar

El Centro Comercial Portal de la Marina, propiedad de HLRE y gestionado por Grupo Lar, se ha sumado a la celebración de uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año: el Gran Premio de España de Fórmula 1. El evento, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre en Madrid, marca el regreso de la competición a la capital después de años de ausencia.

Para celebrar este hito, Portal de la Marina ha puesto en marcha el sorteo de una entrada doble para vivir la experiencia en directo. La participación está disponible a través de la app del Club de los Disfrutones y estará activa hasta el próximo 31 de marzo, ofreciendo a los clientes la oportunidad de sentir la adrenalina del motor desde las gradas del circuito.

Una experiencia única para los clientes

La iniciativa busca trasladar la pasión de la Fórmula 1 a la comunidad del centro y reafirma su compromiso con el deporte y la creación de experiencias. Según Virginia Carrasco, directora del centro comercial, el objetivo es que los clientes vivan momentos inolvidables: "Queremos que nuestros clientes vivan experiencias únicas. El regreso de la Fórmula 1 a Madrid es un acontecimiento histórico y desde Portal de la Marina hemos querido formar parte de este momento tan especial ofreciendo la posibilidad de disfrutarlo en directo. Nuestro Club de los Disfrutones es la puerta de acceso a experiencias únicas que marcan la diferencia".

Sobre Portal de la Marina

Con el lema "Welcome Family", Portal de la Marina se posiciona como la mayor oferta comercial y de ocio de la Marina Alta. El centro, con una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2008 y experimentó una importante reforma en su zona de restauración en 2018 para mejorar la experiencia del cliente.

El complejo dispone de una amplia oferta con más de 100 tiendas y 10 restaurantes de marcas líderes como Zara, Massimo Dutti, Bimba y Lola, C&A, IKEA o Nespresso, además de un supermercado Carrefour, cines y 1.580 plazas de aparcamiento.