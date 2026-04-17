Ubrique se prepara para mostrar su "gran tesoro"

El municipio de Ubrique, en la sierra de Cádiz, se prepara para dos de sus grandes citas anuales: la tradicional Fiesta de los Gamones y el evento ‘Descubre Ubrique’. El alcalde, Mario Casillas, ha destacado que "todo va vinculado" en un esfuerzo por mostrar la riqueza de la localidad, un trabajo en el que el equipo de gobierno busca siempre incorporar "ese pequeño detalle, esa nueva incorporación".

Tradición y patrimonio

La Fiesta de los Gamones es una de las tradiciones más arraigadas del municipio, una celebración que reúne a "pequeños, mayores, los más grandes, que son los mayores, junto con toda la familia". Según el alcalde, la "crujida de Gamones" en el casco histórico es una estampa "muy bonita" para todos los que la presencian.

Junto a esta fiesta, el próximo 9 de mayo se celebrará una nueva edición de ‘Descubre Ubrique’, una jornada en la que un centenar de visitantes podrán conocer el patrimonio local. El recorrido incluye edificios emblemáticos como la Ermita de San Pedro, San Antonio, San Juan y el Convento de Capuchinos, todo en un entorno privilegiado entre dos parques naturales.

El "gran tesoro" de Ubrique

Más allá del patrimonio y las fiestas, el alcalde ha querido subrayar que el activo más importante de la localidad son sus gentes. "Lo importante es escuchar al vecino", ha afirmado Casillas, quien considera que el "gran tesoro que tiene el municipio (...) son nuestros vecinos y nuestras vecinas". Gracias a ellos, ha añadido, "no podríamos hacer lo que estamos haciendo y, sobre todo, seguir mostrando el pueblo de Ubrique como hacemos".

El gran tesoro que tiene el municipio son nuestros vecinos y nuestras vecinas" Mario Casillas, Alcalde de Ubrique

El objetivo de la iniciativa ‘Descubre Ubrique’ es ofrecer a los visitantes "una pincelada" de todo lo que ofrece la localidad. El alcalde se ha mostrado convencido del éxito de la jornada: "Te aseguro que todos van a volver a seguir descubriendo Ubrique, porque, en definitiva, es el fin que tiene".

Te aseguro que todos van a volver a seguir descubriendo Ubrique" Mario Casillas, Alcalde de Ubrique

00:00 Volumen Descargar José Manuel Cabrales Remedios Rubiales - Galeria de Arte Proyecto 5

Ubrique fusiona arte y piel en una nueva ruta cultural

El próximo día 9 se pone en marcha en Ubrique la iniciativa ‘Descubre Ubrique’, un proyecto que busca dar a conocer la riqueza artística de la localidad. El punto de partida será la Galería de Arte Proyecto 5, ubicada en el emblemático edificio de San Pedro, donde se presentarán las actividades y la agenda cultural que la galería desarrolla durante todo el año.

Remedios Rubiales, miembro de la galería, ha explicado que llevan “muchísimo tiempo” trabajando en este proyecto. “[Descubre Ubrique es un proyecto muy bonito] en el que hemos estado trabajando durante algún tiempo y que tenemos muchísimas ganas que llegue el día 9”, ha señalado. La galería está “[comprometida con la Sierra de Ubrique]”, tanto con los artistas como a nivel editorial. Aunque Ubrique es mundialmente conocido por su tradición en el trabajo de la piel, la localidad también cuenta con una importante escena artística, especialmente en la pintura.

“Ubrique es conocido, por supuesto, por la piel, pero no nos podemos olvidar que Ubrique también es conocido por su arte, por los pintores que tiene Ubrique”, ha destacado Rubiales. La Galería de Arte Proyecto 5 nació precisamente para “hacer eco de todo lo que se hace aquí a nivel cultural y artístico”. Ubrique es conocido, por supuesto, por la piel, pero no nos podemos olvidar que Ubrique también es conocido por su arte"

Exposición con 11 artistas locales

Actualmente, la galería impulsa un proyecto centrado en el arraigo, que busca “fusionar la piel con el arte y la cultura ouriqueña”. Como parte de esta iniciativa, durante los meses de mayo y junio se celebrará una exposición que reunirá a un total de 11 artistas de la Sierra de Cádiz. Entre los pintores participantes se encuentran nombres como Antonio Rodríguez Agüera, José Antonio Martel, Juan Pedro Viruez y Joaquín Domínguez. Los visitantes del evento ‘Descubre Ubrique’ tendrán la oportunidad de disfrutar de un adelanto de esta muestra, ya que se exhibirán “[pequeñas piezas de estos pintores]” en el edificio de San Pedro.

00:00 Volumen Descargar José Manuel Cabrales Francisco Cabello, Descubriendo Ubrique

Conocido popularmente por su industria de la piel y por ser la cuna del torero Jesulín de Ubrique, este pueblo de la sierra de Cádiz esconde una realidad mucho más rica y diversa. Así lo defiende Francisco Cabello Izquierdo, profesor durante casi 39 años y profundo conocedor de la historia y naturaleza de la localidad. Según Cabello, la fama mediática no ha mostrado "la realidad de lo que era Ubrique".

"Ubrique es bastante más, no mucho más, bastante más"

El experto insiste en que, más allá de los tópicos, el municipio ofrece "artesanía, cultura, baile, tradiciones, toreo, pintores, artistas y música". Por ello, lanza una invitación clara a los visitantes: "Lo único que yo pido es que vengáis a Ubrique, os perdáis en sus calles y habléis con su gente".

Un enclave natural e histórico

La riqueza de Ubrique comienza en su privilegiada situación geográfica, entre dos parques naturales. Por un lado, el Parque Natural de los Alcornocales, "el bosque más extenso de Europa con más de 176.000 hectáreas", y por otro, el Parque Natural Sierra de Grazalema, que alberga uno de los pocos bosques de pinsapo que quedan en el mundo.

Este territorio ha sido un paso clave para todas las culturas a lo largo de la historia. En sus sierras se encuentran vestigios que van desde la Prehistoria, con cuevas y yacimientos neolíticos, hasta la ciudad romana de Ocuri. La zona fue parte de la Vía Real romana que conectaba Carteia (San Roque) con Roma. Tras los árabes, que fundaron el núcleo de Ubrique Alto, la historia moderna del pueblo se consolida en el siglo XVI con la conquista de Rodrigo Ponce de León y la fundación de las "siete villas".

Una invitación a los cinco sentidos

Francisco Cabello subraya que a Ubrique "se viene, no coge de paso", una idea que resume la necesidad de dedicar tiempo a descubrirlo. El experto asegura que el visitante siempre encontrará "algo por descubrir, algo por conocer, algo por vivir y nuevos caminos por recorrer".

Cuando llegas, el pueblo y su gente te abrazan y no te dejan salir"

Para conocer la verdadera esencia del pueblo, Cabello recomienda usar los cinco sentidos. "No dejes que te lo cuenten, descúbrelo tú mismo. Ven a Ubrique y utiliza los sentidos: vívelo, siéntelo, paséalo, míralo, óyelo, saboréalo, envuélvete en sus aromas y disfrútalo", afirma. Su consejo final es claro: perderse en sus calles, beber de sus fuentes y, sobre todo, hablar con su gente.