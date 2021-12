La evolución de los contagios pone a los Reyes Magos contra las cuerdas

No tiembla el pulso pero sí es cierto que ya hay en estudio otras posibilidades. Las cifras de contagios que ahora instan a reforzar la prudencia de nuevo a todos los niveles no deja fuera, por mucha magia que desplieguen, a la Tríada de Oriente. En Jerez de la Frontera, por ejemplo, el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos mantienen una activa comunicación por medio de la cuál no bajar la guardia para tomar la mejor de las decisiones respecto a la Cabalgata del próximo 5 de enero.

Lo cierto es que las cifras que diariamente van haciéndose públicas no ayudan a mantener la esperanza. Ni respecto a ello ni sobre otros eventos por venir de modo más inmediato. 1.450 infectados nuevos de Covid-19 ha registrado el conjunto de la provincia este lunes 20 de diciembre así como 3 fallecidos más hay que registrar en todo el territorio. Y por lo que se referiere a Jerez, la incidencia ha pasado desde los 337 en que nos situábamos hasta este fin de semana hasta los 493 en que nos situamos ya hoy.

No constan plazos para, desde la organización del evento que hubo que suspender el año pasado, pongan sobre la mesa cuándo, y en función de las cifras de ese momento, decidir qué se hace. Mientras tanto, las personas seleccionadas en esta ocasión para representarlos -la diseñadora de modas Amparo Maciá, el gerente sanitario Benjamín Ruiz y el empresario de la alimentación Daniel Herrera- mantienen, junto a la cartera real -la profesora universitaria María Rosa Durán-, su intensa agenda de visitas.

??Muchas gracias a todos los que habéis apoyado esta iniciativa de los Reyes Magos Jerez 2022 para que ningún niño se quede sin juguetes



¡Ha sido todo un éxito! https://t.co/4IkXWgDdjm — Ayuntamiento de Jerez (@ciudadjerez) December 20, 2021





Todo sigue su curso para que, tras el obligado cambio de planes de la Navidad 2020-21 y a la espera de cuándo sea necesario tomar la decisión definitiva, la Cabalgata de Reyes adquiera las mayores cotas de normalidad posibles. Convencidos de que ello iba a ser así, ya se celebraba el regreso de unas fiestas como las anteriores a la pandemia. Pero Omicron, con su vertiginosa capacidad de contagiar y la esperanzadora cortedad de hospitalizaciones y defunciones, comienza a recomendar otros planes.

En medio de todo ello, son evocadas las imágenes que generó hace un año un modo distinto de presentar Melchor, Gaspar y Baltasar tanto a niños como a mayores. La imposición, obligada por la pandemia, de una imposibilidad de cabalgata conocida con tiempo suficiente de preparar minuciosamente una brillante alternativa llevó a comprometer a treinta de las personas que hasta el momento habían representado a los Reyes Magos en anteriores ediciones. Diez sedes repartidas por Jerez y la inscripción online de las visitas hizo lo demás.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





No parece que, en esta ocasión, haya tiempo para ello. Al menos no en esa dimensión propiciada por tantas manos colaboradoras. Por otra parte, esta vez sí que hay tres personas designadas para encarnar a Sus Majestades. Sí que cabe que el posible recorrido se plantee aforamiento de calles así como el cambio de itinerario que permita la incorporación de los viales más amplios al alcance de la configuración de un itinerario adecuado en el que las grandes avenidas cobren protagonismo.

Nada hay decidido ni nada hay descartado. De hecho, "tal y como va la cosa no tengo ni idea" se afirma desde el entorno de la toma de decisiones en una organización en la que ya le piden a los Reyes que todo sea propicio para que el 5 de enero sea posible que tenga lugar aquello que no se recuerda desde que ese mismo día de 2020 tuvo lugar la última presencia de carrozas reales en las calles de Jerez como en las de tantos otras localidades.

También te puede interesar:

La exigencia del certificado Covid o prueba diagnóstica, publicada ya en el BOJA

COPE y Asociación de Belenistas de Jerez fallan su LIV Concurso de Nacimientos

COPE suspende su tradicional zambomba en Jerez para contribuir a poner coto al virus