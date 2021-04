El primer 'opilioácaro' registrado en la Península aparece en la Sierra de Grazalema

Los opiliones son un órden de los arácnidos. Los ácaros son artrópodos también arácnidos que apenas superan el medio milímetro y que encotramos en el polvo doméstico. Unos y otros están en nuestro entorno en uno u otro modo. Pero, ¿qué es lo que los científicos han localizado durante estos días en la Sierra de Grazalema y han registrado por primera vez en la Península Ibérica? "¿Es un opilión? ¿Es un ácaro? No. Es un opolioácaro", se asegura desde la Sociedad Gaditana de Historia Natural.

Se hace preciso anotar el descubrimiento antes que, por su tamaño que en papel tan desapercibido puede dejarlo o por el secular ninguneo a la ciencia que a quienes empequeñece es a cuantos no valoran hallazgos como éstos, nos perdamos una curiosidad digna de nuestra atención. El caso es que esta serranía, el entorno de Zahara de la sierra concretamente, y rincones de Almería y Murcia acogen a este microorganismo del que "en la Península Ibérica no existía ningún representante".

Los arácnidos son artrópodos fáciles de identificar pues poseen 8 patas. Dentro de estos están las arañas pero son mucho más diversos aún: escorpiones, ácaros, solífugos, opiliones, pseudoescorpiones también forman parte del grupo! pic.twitter.com/rNXJs9lCZw — Bichodatos (@BichoDatos) May 28, 2019





El órden Opilioacárida comprende una única familia compuesta por 53 taxones de ácaros muy primitivos filogenéticamente. Son ácaros de gran tamaño que pueden alcanzar hasta 2,5 milímetros y que, como se ha conocido, se alimentan de polen, esporas de hongos y restos de otros artrópodos. La descripción de la primera especie de este género, que ha recibido el nombre de Opilioacarus baeticus acaba de ser publicada por María L. Moraza, Carlos E. Prieto e Iñaki Balanzategui.

'A new species of the genus Opilioacarus With, 1902 (Acadi: Opilioacárida) for the Iberian Península' es el título del trabajo que, como otros recientes descubrimientos en la provincia de cádiz, es celebrado desde la Sociedad Gaditana de Historia Natural, una institución científica desde la que se festeja "que la provincia cuente con una nueva especie para la ciencia, y que se investiguen animales tan poco conocidos como los ácaros".

