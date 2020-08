"No podemos hipotecar la vida de estos jóvenes, la Generación Covid, como una generación perdida"

La inquietud ante el inicio del curso escolar 2020-2021 preside a las familias de la provincia de Cádiz de modo parejo a como ocurre en toda la comunidad autonómica. La Junta de Andalucía tiene las competencias aunque no aparta la mirada de cuanto se vaya señalando desde Madrid en función de la situación sanitaria. La presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, fija la suya en Sevilla y apunta su "preocupación por las medidas que está adoptando la Junta" y la Universidad de Cádiz (UCA), por ejemplo, ya ha determinado que los exámenes de septiembre se realizarán de forma online.

En medio de todo ello, una familia de Jerez, los Fontán Díaz, Nacho y Fátima, tiene tantas decisiones que tomar para los estudios de sus cuatro hijos que no puede sino ir anticipándose y esperar no estar tirando el dinero si, finalmente, se determinara la imposibilidad de las clases presenciales, al menos en el caso de los mayores. Tres universitarios que cursan carrera militar, Ciencias del Deporte y Farmacia dependen de alquileres ya firmados en sedes universitarias de fuera de la provincia y la pequeña, estudiante de 2º de Secundaria, contempla las conocidas incertidumbres de esos ciclos.

"Son dos momentos distintos, el universitario y el escolar, pero con inquietudes paralelas; al fin y al cabo las familias tenemos que prever el inicio del curso sin ningún dato, sin concreción alguno sobre qué va a pasar y todo ello sin parar de hacer gastos", lamenta Nacho Fontán, un padre que relata con pesar que ya está pagando fianzas. comisión de inmobiliarias y yo no sé al final qué va a pasar, si al final las clases serán online, si nos lo podíamos haber ahorrado... Pero la apuesta tienes que hacerla, no puedes negarles las oportunidades, no podemos truncarle el futuro a los jóvenes".

"Y la pequeña -añade-, tres cuartos de lo mismo; tiene que empezar su curso y aún no sabemos qué va a pasar, los colegios están absolutamente callados, pero pensamos que ya es momento de que den un paso hacia adelante". "Que hagan, junto a los padres, por encontrar soluciones para lo que se nos avecina, que apenas faltan unos días", insiste. Convencido que hay una generación que se la está jugando reflexiona que "no podemos hipotecar la vida de estos jóvenes de la llamada Generación Covid como una generación perdida, robarles los años más importantes de su vida".

Son un ejemplo que, junto a las peculiaridades de edades y niveles estudiantiles en cada caso, permite acercarnos a cuando se lamenta en tantos hogares de la provincia de Cádiz durante estod días. La esperanza está depositada en que las próximas horas sean fructiferas en el sentido de ir saliendo de tantas dudas como conviven en estos momentos con el desgastado ánimo de todos y el recuerdo de un curso pasado cuyo último trimestre ya dejo una importante merma que, desgraciadamente, puede ampliarse en función de cómo se decida que comienza este 2020-2021.