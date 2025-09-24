El pintor Bruno Díaz se inspira en Miciano: "El cartel cofrade es heterodoxo, va a su rollo, pero estoy intentando acercarlo a lo que es la cartelería"

Una editorial que se hace canto de esperanza y confianza en estar verdaderamente rodeados de seres de luz, así como empeñados en la ausencia de lados oscuros por intenso que se presente el nuevo curso cofrade y ante ciertas "cosas mal traídas" abre la más reciente entrega de 'Carrera Oficial'. Aquí mismo puedes disfrutar de nuestro pódcast cofrade que, además, cuenta con unas palabras de cariño para Francisco García-Figueras que ha sido designado pregonero tan recientemente como reciente está la muerte de su madre.

La reflexión del responsable y los colaboradores Marco Antonio Gómez y Enrique Barberá sobre el asunto pregonero ocupa unos minutos antes que el primero de ellos, presente en Huelva estos días, subraye el desarrollo de la Magna Mariana en la vecina capital andaluza, o de que Barberá recuerde la salida de la jerezana Virgen de la Paz en su Mayor Aflicción. Esta imagen de la Hermandad de la Coronación ha recibido la Medalla de Oro de Jerez y en este programa se anuncia de la aprobación también de ello para la Virgen de las Angustias en el Centenario de la Reorganización su Hermandad.

Gabriel Álvarez Bruno Díaz en COPE, junto al equipo de 'Carrera Oficial'

Más asuntos comentados: los actos del 25 aniversario que cumple este año la Hermandad de Humildad y Paciencia y la salida extraordinaria que, con tal motivo, protagonizará la dolorosa Virgen de la Trinidad, así como la aprobación del grupo escultórico de la Sagrada Resurrección que en su día realizó Luis Ortega Bru y que vendrá a Jerez para dar contenido al misterio de la hermandad jerezana de ese título. También apuntamos la propuesta de esta cofradía del Domingo de Resurrección de unir a su título al recientemente canonizado San Carlo Acutis.

Pero el nombre propio del programa es el de Bruno Díaz, el pintor y profesor de Dibujo que ha sido designado cartelista oficial de la Semana Santa de Jerez 2026. La obra está prácticamente finalizada, nos reconoce. "He sabido que la presentación será el 16 de enero y he querido que sea bueno, que tenga buena producción, que vaya sin prisas", explica. "Ni collage ni faldón para anunciar la ciudad y el año de la Semana Santa" contesta a la siguiente pregunta: ¿Qué no tendría nunca un cartel de Bruno Díaz? Pero la enjundia está, lógicamente, en que será lo que sí ofrecerá.

"El cartel cofrade es un poco heterodoxo, va a su rollo, pero es verdad que yo estoy intentando acercar un poquito el cartel cofrade a lo que es la cartelería" detalla añadiendo que una de sus grandes referencias en lo se refiere a la cartelería es Teodoro Miciano. Escucha aquí el conjunto de los 40 interesantes minutos que completan el segundo 'Carrera Oficial' de esta temporada 2025-2026 en el que el equipo, como desvela la editorial que abre este pódcast, pondrá el foco en las aportaciones, en la construcción en positivo, en los "seres de luz" que hay entre los cofrades.