¿Qué sabes del pangolín, ese extraño mamífero al que se llegó a culpar del coronavirus?

Carne, escamas y fetos es lo que se busca cada vez que se caza a un pangolín, ese extraño animal a cuyo consumo humano en China se ha llegado a achacar el origen de la pandemia de Covid-19 que azota a todo el planeta. Su defensa, tan azotado como está por las capturas ilegales fruto de lo elevado del precio que alcanza en el mercado, originó que cada tercer sábado de febrero se celebrara su día mundial.

Se pretende crear conciencia sobre su situación y, de hecho, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) incluyó las ocho especies de este mamífero que existen repartidas entre Asia y África. Pero no pierde vigencia la celebración de esta jornada toda vez que, según parece, lo que el papel recoge no se cumple en la práctica.

Raro animal como pocos, el pangolín se alimenta de hormigas. Por eso dispone de la lengua extraordinariamente larga con que cuenta. Es tímido y prefiere salir de noche. Las duras escamas que lo recubren lo caracterizan y defienden junto a una postura que también lo singulariza: cuando se asuste se enrolla en forma de bola. Su inmovilidad cuando ello ocurre, protegida su parte blanda, completa la estrategia.

COMEN 70 MILLONES DE HORMIGAS AL AÑO

Pero en la virtud está el defecto. No en balde es esa posición y su quietud, tan apropiadas para defenderse de esas otras especies que lo amenazan, es lo que tan fácil pone a los cazadores su captura. Les basta acercarse, cogerlo, levantarlo del suelo. Sin persecución ni lucha. En ello estriban las facilidades que conducen a la situación de riesgo que sufren todas sus especies.

En la cadena trófica ocupa un lugar intermedio por el que debe ponerse a buen recaudo, con las técnicas que su cuerpo le permiten, de leones y otros carnívoros. Por su parte, su alimentación a base de hormigas puede llevarle a consumir en un año hasta 70 millones de estos insectos. Ello lo convierte en un gran aliado en el equilibrio de los ecosistemas por controlar estas poblaciones, airear la tierra y mantenerla fértil.

CÓMO CONTRIBUIR A SU DEFENSA

Administraciones públicas e iniciativas privadas se han puesto manos a la obra en el empeño de preservar al pangolín. Un ejemplo es el caso de las seis compañías aéreas internacionales que decidieron emitir en sus vuelos el documental 'Eye of the pangolin' en sus rutas de larga distancia. Pero existen posibilidades de contribuir a ello desde la iniciativa personal. Ahí can algunas ideas:

Nunca consumas ni compres un producto elaborado a base de pangolín , como de ningún otro animal en peligro de extinción.

, como de ningún otro animal en peligro de extinción. Celebra este Día Mundial del Pangolín publicando en redes sociales su imagen con hashtags como #WorlPangolinDay #WildforLife o #DíaMundialdelPangolin .

publicando en redes sociales su imagen con hashtags como o . Aprende más sobre el pangolín y compártelo para conseguir que se conozca y se respeta más que en la actualidad.

¿CULPABLE DE LA PANDEMIA?

Fueron investigadores chinos los que apuntaron en marzo de 2020 al pangolín como transmisor del coronavirus, animales de esta especie vendidos ilegalmente fueron tenidos en cuenta tras análisis genéticos realizados por científicos de las Universidades de Hong Kong y Pekín. Entonces se señaló ejemplares llegados al gigante asiático desde Malasia.

Lo cierto es que las extinciones masivas y el comercio ilegal de especies favorece el salto de patógenos, antes contenidos en los ecosistemas, a los humanos. De hecho, el 75% de las nuevas enferMedades humanas en los últimos 40 años tienen origen animal. La gripe A de 2009, el MERS de 2012 o el SARS de 2002 ya tuvieron en este salto de virus de animales al hombre la razón de su difusión masiva.

