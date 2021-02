La ciencia gaditana sigue descubriendo especies: ahora un nuevo caracol en El Endrinal

Se llevaba mucho tiempo escuchando al malacólogo Félix Ríos la convicción, que ha llevado años confirmar, sobre que unos determinados caracoles grazalemeños eran diferentes a los iberus de otras sierras andaluzas. El tajo lo mantenía trabajando, junto a su colega mallorquín Cristian R. Altaba, de la Universidad de las Islas Baleares, en la Sierra del Endrinal, que forma parte del conjunto del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Allí, entre los roquedos calizos que guardaban el secreto, ha surgido la noticia por la que la ciencia sigue encontrando nuevas especies en la provincia de Cádiz.

La Sociedad Gaditana de Historia Natural, a la que pertenece Ríos, ha publicado esta semana el nuevo hallazgo. "Cuando parece que todo en nuestro entorno más cercano es ya suficientemente conocido, los investigadores siguen describiendo nuevas especies para la ciencia", se señala con satisfacción desde esta entidad en la que hace apenas dos semanas ya se congratulaban dell descubrimiento, en este caso a cargo del entomatólogo Antonio Verdugo, de un nuevo escarabajo, un bupréstido llamado Meliboeus zoeen otro de los parques naturales de la zona, el del Entorno de Doñana.

POR SU CONCHA GRANDE Y LLAMATIVA

Ahora se trata de una especie perteneciente a la familia de los gasterópodos que cuenta con una concha grande y llamativa, elemento que capta con facilidad la atención del que lo observa. Vive en las grietas de estas estribaciones y se alimenta sobre la roca jurásica. La cuestión es que se ha mantenido hasta el momento la consideración de su pertenencia al género iberus. Ahora recibe la denominación de Tartessiberus cilbanus y se ha clasificado con un nuevo género. Estiva en los huecos de las rocas y se muestra especialmente activo en época de fuertes lluvias, de las que Grazalema es líder nacional.

El hallazgo ha sido publicado, en su número de este mes de febrero, en Folia Conchyliológica con el título 'An enigmatic rockdwelling land snail from southernmost Iberia'. Y el material en el que se basa este estudio ha sido depositado en las colecciones de C. R. Altaba, la Sociedad Gaditana de Historia Natural, el Museo Balear de Ciencias Naturales y el Museo de Historia Natural de Ginebra (Suiza). El trabajo realizado durante años haciendo prospección en estos roquedos, siguiendo la pista a este bello caracol, recibe ahora el premio por el que se enriquece la biodiversidad endémica del Parque Natural Sierra de Grazalema.

