Desaparecidos en Jerez dos hermanos de 14 y 12 años de edad

Whatsapp ha venido hirviendo entre usuarios de esta red social, especialmente de Jerez de la Frontera. Y no han sido pocos quienes han respondido a la recepción de este cartel, a través de la mencionada mensajería instantánea, requiriendo confirmación sobre si se trataba de un bulo. El caso es que a medida que ha ido pasando esta jornada de lunes se podido conocer la certeza de una desaparición que observa determinados elementos extraños. Han desaparecido Diego Kau Mariscal (14 años) y Hugo Kau Mariscal (12 años). Y ello clama difusión a fin de localizarlos sanos y salvos cuanto antes. Pero también ha desaparecido su madre, exmujer de un hombre desesperado que ha promovido la urgente puesta en general conocimiento.





"Viene de fuente directa. Te cuento, el presidente de amigos del órgano de Alcalá de Guadaira, que es amigo mío, es amigo también del padre de los niños y yo le he preguntado si era un bulo y me ha dicho que el padre en persona le ha enviado esta foto de sus hijos, o sea que es fuente directa y no es un bulo". Así se ha respondido confirmando la denuncia del padre. Se desconoce la razón por la que no fuera normal comprender que están con la madre. El caso es que la desesperada búsqueda se lleva a cabo desde el pasado jueves. Y Jerez ha sido el último paradero que se reconoce. La Guardia Civil mantiene abierta esta investigación de la que no ha trascendido, hasta el momento, ningún detalle.





Mientras tanto las redes sociales mantienen vivo el espíritu de esta alerta del padre que corre como la pólvora entre muestras de precupación no exenta de muchas preguntas sobre las circunstancias en las que esas desapariciones han podido tener lugar.