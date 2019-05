La Junta Electoral otorga finalmente la victoria a UxCH por delante del PSOE en Chipiona

La Junta Electoral de Zona ha resuelto un error en el escrutinio de Chipiona (Cádiz), donde se atribuía a IU 23 votos que realmente eran de Unidos por Chipiona (UxCH), por lo que tras el nuevo recuento, es esta formación local la que se alza con la victoria en detrimento del PSOE por un margen de ocho votos, lo que no hace cambiar el número de concejales, donde UxCH y PSOE habían empatado a cuatro ediles.

En principio, la noche electoral la victoria había sido para el PSOE con un margen de 15 votos sobre Unidos por Chipiona. Ahora, una vez que este partido ha recuperado los 23 votos que le pertenecían, se proclama vencedor con ocho votos sobre el PSOE.

No obstante, la situación para elegir alcalde no cambia con respecto a la noche del domingo, ya que tendrá que haber pactos, ya que tanto UxCH como PSOE cuentan con cuatro concejales e incluso la suma de los dos partidos no garantiza la mayoría absoluta, que se sitúa en nueve concejales, por lo que la llave dependerá del tercer partido del bloque de izquierda, IU (tres concejales). La corporación se completa con PP y Cs, con tres ediles cada uno.