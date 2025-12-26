Jerez saca nota en sus zambombas y se ilusiona con su futuro como Capital Gastronómica

La hostelería de Jerez hace un balance “muy positivo” de la temporada de zambombas. El presidente de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, ha confirmado en la cadena COPE que la ciudad “está viviendo un buen momento” que se refleja directamente en sus negocios. Según Carrasco, el sector está “muy contento” con los resultados obtenidos durante las últimas semanas, que han consolidado a Jerez como un destino de referencia durante la Navidad.

Este éxito se debe, en parte, a que la ciudad está “llena de ofertas muy atractivas” que incentivan tanto a los propios jerezanos como a los visitantes a quedarse. “Quieren estar en Jerez”, afirma Carrasco, quien destaca la afluencia de turistas, visitantes y familiares que eligen la ciudad para pasar estos días. La extensión de la temporada de zambombas durante cinco fines de semana, más la jornada del 24 de diciembre, también ha beneficiado a todos los sectores, según el presidente.

Ordenar y buscar la excelencia

Pese al balance positivo, Carrasco señala que siempre hay margen de mejora y aboga por empezar a trabajar desde ya para “ordenar cosas, corregir y equilibrar”. En su opinión, es una buena señal tener que centrarse en la organización en lugar de en atraer público. “Mucho mejor hacer cosas para ordenar que tener que hacer cosas para que venga la gente”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de seguir “buscando la excelencia” en la oferta de la ciudad.

Una capitalidad que es de todos

Con la vista puesta en el futuro, el sector hostelero ya trabaja con ilusión en la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía en 2026. Desde que se anunció el nombramiento el pasado 17 de octubre, Carrasco asegura no haber parado. “Estoy muy contento, muy emocionado y con muchas ganas”, ha confesado, aunque matiza que la designación no es un premio, sino una oportunidad. “Esto no es una lotería que te toca y dices, 'oye, ¿a mí cuánto me pertenece?'”, explica.

Alfredo Carrasco ha querido desterrar la idea de que la gastronomía pertenece solo a la “alta restauración”. Defiende que es un concepto transversal que arranca en la propia historia, la agricultura, la ganadería y la cercanía al mar. “La gastronomía de un lugar tiene que ver mucho con su historia y con lo que se produce o se recolecta”, ha detallado, poniendo como ejemplo la influencia del cultivo de la vid y, por supuesto, el papel fundamental del Vino de Jerez para condimentar los platos.

El presidente de los hosteleros también ha destacado el importante papel social que juega la gastronomía como elemento de unión. Con un ejemplo práctico, ha resaltado cómo una invitación a comer una “Berza jerezana” y “chicharrones” congrega a la gente de inmediato. “Socialmente es el momento donde nos reunimos”, ha afirmado, defendiendo la importancia de conservar esas tradiciones que juntan a las familias y amigos alrededor de la mesa.

Un legado más allá de 2026

La ambición del sector es que la capitalidad no se quede en un evento de un solo año. Carrasco espera que las actividades que se creen en 2026 se mantengan en años venideros, dejando un legado duradero. Comparándolo con un trofeo deportivo, ha afirmado que Jerez debe lucir esta distinción con orgullo: “Como cuando España ganó el mundial y le pusieron la estrellita, pues nosotros esa estrella ya no nos la va a quitar nadie”.

Finalmente, de cara al nuevo año, el deseo de Alfredo Carrasco es “mucha salud para todos”, porque “cuando uno tiene salud, tiene la posibilidad de alcanzar todo lo que se plantea con trabajo”. También ha tenido palabras de agradecimiento para el equipo de COPE y ha reivindicado la unión territorial, afirmando que “Jerez no se entendería sin el resto de la provincia de Cádiz, ni la provincia sin Jerez”.