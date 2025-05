El albero del Hontoria, cuyo estado ha recibido muchas críticas, será modificado para la Feria del Caballo 2026

Jerez - Publicado el 23 may 2025, 19:41 - Actualizado 23 may 2025, 20:16

"Es una feria que hemos cuidado mucho", dice María José García-Pelayo. Y es la propia alcaldesa de Jerez de la Frontera, en el penúltimo día de la Feria del Caballo 2025, la que ha recordado, en la entrevista para COPE que puedes escuchar aquí mismo, la dedicación este año al Pueblo Gitano, el cambio a luces led en "un alumbrado mucho más seguro y podemos tener la tranquilidad de que las bombillas no van a salir ardiendo", una feria "muy comprometida", en la que se ha cuidado al caballo, una feria "en la que entregamos el sombrero de ala ancha a Ángeles Mata", la recepción a los enganches de este viernes...

Pero el triunfo de la Feria del Caballo no lo es solo por adición de acontecimientos, sino, como asegura la regidora, por cuanto dice un indicador que no falla: "El termómetro hotelero nos sirve para decir que la Feria del Caballo es un éxito una vez más". "Estamos disfrutando mucho los jerezanos, pero también todos los vienen de fuera y que se apuntan a la Feria de Jerez", añade sumándole el indicador hostelero en general: las reservas en los restaurantes en la ciudad solo ha podido ser superado por las que se han producido en cualquiera de las casetas del Parque González Hontoria. No olvida Pelayo la capitalidad española de la gastronomía para 2026.

Los apuntes de lo que queda aún pendiente para aplicar en la Feria del Caballo 2026 están ya en el cuaderno de García-Pelayo: "Estamos ya trabajando para mejorar la Feria del año que viene, yo creo que nunca se termina de hacer nada, nunca nada es perfecto, siempre hay que mejorar y para el año que viene tenemos retos importantes como el Pregón de la Feria al que queremos darle una mayor difusión, una mayor participación, se lleva haciendo hace diez años y creo que es un éxito, y también modificar el albero, el albero se encuentra en un estado lamentable desde hace muchísimos años". No te pierdas la entrevista completa aquí mismo.

No faltan las consideraciones sobre la otra capitalidad que aguarde Jerez, la europea de la cultura en 2031. Y como la música es uno de los mimbres más fuertes de todo tejido cultural que se precie, la alcaldesa también valora lo que hemos encontrado este año en la Feria: "Podemos estar orgullosos que 156 de las 177 casetas que hay en el Real han apostado por el flamenco, estamos creciendo y crecemos manteniendo nuestra esencia y nuestras tradiciones", concluye García-Pelayo.