El protocolo de acoso escolar del IES García Armada sigue abierto

No se descarta en la Junta de Andalucía que aquella agresión en el jerezano instituto Elena García Armada tuviera el trasfondo del acoso previo del joven que enarboló armas blancas contra un compañero y tres profesores el pasado 28 de septiembre. Seguro que recuerdas aquel suceso que generó tanta alarma hace ahora dos meses. Sale desde el ejecutivo autonómico el desmentido para algunos medios que hoy publican, no es nuestro caso, un supuesto carpetazo a ese protocolo que estudiaba esa posibilidad que, presumiblemente, podría ser atenuante para el agresor. Se asegura que aún no hay conclusiones sobre ese caso ocurrido a finales de septiembre.

Es desde la Federación de Asociaciones de TEA/Asperger en Andalucía, trastorno que parece afectar a quien protagonizó aquel episodio, desde donde habría salido la preocupación por un cierre del protocolo sin confirmar esta situación. Aseguran que esa decisión que la Junta desmiente sería una “burla”. “No nos vamos a callar” aseguran desde Asperger Andalucía y lamentan que el joven siga en un centro de menores. Pero, mucha atención, desde la Junta de Andalucía, se insiste en que no se ha dado carpetazo al protocolo. No hay conclusiones aún. Es más, piden que no se entorpezca el proceso garantista del procedimiento.

La actuación desarrollada en el García Armada a través del protocolo ha sido paralela a las investigaciones que la propia Fiscalía realiza. Se apunta que la administración educativa, a través de la apertura de su propio protocolo de acoso escolar, atiende a la comunidad en su competencia de restablecer la normalidad en los centros. El buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo y detectando medidas educativas y de concienciación que incidan en el bienestar emocional del alumnado. Ése es el propósito del trabajo que se viene desarrollando. Lo asegura la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Isabel Paredes.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz quiere informar de que el protocolo de actuación abierto por un supuesto caso de acoso escolar en el IES García Armada de Jerez, en relación con la agresión por parte de un menor a tres docentes y un alumno del centro sigue abierto y continúa su curso, mientras se instruye el caso en la vía judicial. Desmiente así las informaciones publicadas hoy en distintos medios de comunicación que apuntan a la finalización del proceso, teniendo en cuenta que el protocolo de actuación aplicado, tal y como recoge la Orden de 20 de junio de 2011 en su anexo I, dispone de 12 pasos a cumplir bajo la supervisión de la Inspección Educativa.

La actuación desarrollada en el centro a través de este protocolo ha ido de forma paralela a las investigaciones que la propia Fiscalía realiza en el centro, dentro del proceso judicial que se abrió desde el primer momento que se produjeron los hechos. La administración educativa, a través de la apertura de su propio protocolo de acoso escolar, atiende a la comunidad educativa en su competencia de restablecer la normalidad de los centros, para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo y detectando medidas educativas y de concienciación, que incidan en el bienestar emocional del alumnado.

El dispositivo puesto en marcha en su día y que deriva de la activación del protocolo contemplaba la formación del profesorado por parte del Equipo de Orientación Educativa, para aplicar una dinámica de trabajo emocional y sicológico que implicaba a tutores, equipo educativo y directivo en grupos de trabajo, que iban permitiendo la actuación de los profesionales del Programa de Bienestar Emocional, de forma paralela al desarrollo normal de las clases, como estrategia de normalización ante situación de crisis. Esta actuación se prolongó durante toda la semana de forma presencial, discreta pero efectiva, para detectar y actuar sobre cualquier evidencia de necesidad de atención sicológica o asesoramiento individualizado a alumnos y docentes. Finalizada esa semana presencial, los profesionales de Bienestar Emocional permanecen fuera del centro, pero activados por si en algún momento se requiere su presencia.

El protocolo de actuación se llevó a cabo con la colaboración de Salud Mental, a través de personal especializado en incidencias que tienen que ver con situaciones de violencia y en constante coordinación con la orientadora del centro educativo. Las familias y la AMPA fueron informados de las estrategias a desarrollar en casa, para apoyar el trabajo realizado por docentes y profesionales de orientación educativa, a través de documentos divulgativos, para facilitar la información y comunicación durante la aplicación del protocolo y sus procedimientos.

También te puede interesar:

La viuda de la Duquesa de Medina Sidonia se enfrenta a pena de cárcel acusada de quedarse con dinero

El PP asegura que el acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez no es solidario con la provincia de Cádiz

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se libera de su deuda histórica





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado