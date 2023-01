"La alegría que Cristo nos ofrece es más fuerte que todas las adversidades juntas"

El Sermón de la Montaña es la referencia en la que pone la mirada el IV Domingo del Tiempo Ordinario ante el que ya estamos. Es por ello que son las Bienaventuranzas que Jesús presenta en ese pasaje evangélico el centro de atención de la reflexión semanal que ofrece, en este viernes de la antevíspera, monseñor José Rico Pavés, obispo diocesano. Escúchalo aquí mismo así como, en antena, tanto en 'El Espejo de Asidonia-Jerez' hoy mismo a las 13:33 horas como el mismo domingo en 'Iglesia Noticias', a las 09:45 horas (105.8 FM y 1134 OM).

"En la predicación de Jesús ocupa un lugar destacado el llamado Sermçón de de la Montaña" asegura para recordar que "San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés: Jesús se sienta con gesto propio del maestro que ostenta la autoridad, lo hace en la montaña, como nuevo Sinaí, mostrando que ahí donde se encuentra cara a cara con el Padre en oración ahí también imparte la enseñanza que recibe del Padre". "En la exposición de San Mateo el discurso de Jesús en el monte aparece como la nueva Ley que transmite recibida del Padre", añade.

"UNA VELADA BIOGRAFÍA INTERIOR DE JESÚS"

Recuerda que el Sermón está dirigido a todo el mundo, en presente y en futuro, pero para acogerlo es necesario ser discípulo, "es decir, sólo se puede entender si se sigue a Jesús". "Las Bienaventuranzas no son la contrapartida del Decálogo, Jesús no piensa abolir la Ley sino llevarla a plenitud; en línea con la tradición del Antiguo Testamento, las Bienaventuranzas son palabras de promesa destinadas a orientar en la vida", explica Rico Pavés para quien "no faltaba razón a Benedicto XVI cuando las presentaba como una velada biografía interior de Jesús".

"El anuncio de lo que el mismo Cristo va a vivir". Eso dice el obispo asidonense que se haya presente en las Bienaventuranzas, "en ellas se nos revela el misterio de Cristo mismo que nos invita a entrar en comunión con Él". "Presentadas en los primeros momentos de la vida pública de Jesús, el mensaje de las Bienaventuranzas desvela una verdad fundamental: Jesucristo sólo nos pide lo que primero nos da", añade trayéndonos al momento actual: "En medio de situaciones que nos parecen irreconciliables Jesús nos ofrece ahora su alegría".

"La alegría que Cristo nos ofrece es más fuerte que todas las adversidades juntas como anticipo de la alegría eterna", concluye en una reflexión que merece mucho la pena que te detengas y escuches con detenimiento. No te lo pierdas.